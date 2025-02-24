تجربتي للتعامل مع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - جمانة أم ذكية وجميلة، ولديها العديد من الأطفال الرائعين، بما في ذلك طفل لديه احتياجات خاصة. ستشاركنا في هذا الموضوع قصتها حول ما يعنيه أن يكون لديك طفل ذو احتياجات خاصة، وإذا ما كانت محنة أو فرح. فوجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في عائلة ما يغير هذا من حياتها، ويحدد أمورًا كثيرة، بحيث ينشئ الاختلاف الواسع في نشاطاتها بينها وبين العائلات الأخرى التي لا تعيش هذا الظرف، تروي لنا هذه الأم ظروفها وكيف تصرفت، وبماذا تنصح الأمهات اللواتي يعانين مع ابن بهذه الحال؟

تبدأ جمانة حديثها بالقول: "أنا أم لأربعة أطفال: ولدان وبنتان، تتراوح أعمارهم بين 9 و7 و5 و3 أعوام. يعاني ابني الأكبر رامي من اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويعاني من تأخر الكلام واللغة، واضطراب المعالجة الحسية، واضطراب المعالجة السمعية. نعيش في منزل واسع، ونستمتع بالمساحات المفتوحة الواسعة والمجتمع المترابط الذي تقدمه بلدتنا الصغيرة. حيث نستمتع بالأنشطة العائلية مثل ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والسباحة وتعلم أشياء جديدة. كما نقوم بالكثير من أعمال اليقظة الذهنية في منزلنا. أنا ممرضة مسجلة من حيث المهنة، وأشارك أيضًا في الأعمال المناصرة لقضايا مختلفة.

التحدي الأكبر

يبدأ الأمر داخل أنفسنا وداخل عائلاتنا



التحدي الأكبر، الذي واجهته الأم هو الشمولية، تتابع قائلة: "عندما أقول الشمولية، أعني ذلك حقًا. هناك نقص حقيقي في الشمولية المتماسكة، حتى في مجتمع اليوم. ماذا تعني الشمولية؟ إنها تعني المعرفة. إنها تعني الفهم. إنها تعني الاستيعاب. إنها تعني القبول. إنها تعني تحدي نقاط ضعفنا ونقص المعرفة بطريقة تساعدنا على النمو، وتجعلنا حلفاء وأصدقاء أفضل لأولئك الذين قد يكون لديهم اختلافات قد لا نفهمها دائمًا. يبدأ الأمر داخل أنفسنا وداخل عائلاتنا. ولا شك أن تحيزاتي الشخصية تجاه مرض التوحد كانت محاطة بالخوف والقلق. ولم أكن لأتخيل الدروس التي كان علي أن أتعلمها والدروس التي كان علي أن أنسى تعلمها. لقد ارتكبت بالتأكيد أخطاء مع طفلي على طول الطريق. فقد انتقلت من عدم قدرتي حتى على نطق كلمة "التوحد" إلى التحدث بصراحة وبكل تفاصيل مرض التوحد وكيف يؤثر على ابني وأسرتنا.

في الواقع، يتعين علينا أن نكون التغيير الذي يبشر بالشمول الحقيقي داخل مجتمعاتنا. وهذا لا يعني أنه يتعين علينا جميعًا أن نكون ناشطين صريحين؛ فهناك العديد من الطرق الأخرى للدفاع عن قبول التنوع.

كيف دافعت عن طفلي وحميته؟

كانت جمانة تدعو طفلاً قد يكون لديه احتياجات خاصة للعب في الحديقة مع طفلها، تستدرك قائلة: "كوني صبورة ومحبة، وامنحي العلاقة وقتًا لتنمو بشكل تكافلي، واطرحي على الطفل أسئلة حول احتياجاته، واستجيبي من دون حكم، وتخلصي من الأفكار الراسخة المحيطة بالتوحد أو الإعاقات الأخرى (والتي من المرجح أن تكون خاطئة في البداية) واجتهدي في رؤية الشخص، وليس التسمية".

التحدي، برأي جمانة، يكمن في مساعدة الآخرين على رؤية الوظيفة وراء السلوك وهذا أيضًا جزء مهم من تعزيز الشمولية. تعلّق: "ابني ربما واجه صعوبة في الانضمام إلى المجموعة الأسبوع الماضي، فهذا لا يعني أنه يجب علينا الاستسلام. أسعى دائمًا إلى شرح للمعلمين والموجهين والمدربين أن هذا ابني يدعوهم إلى عالمه. لديهم الفرصة الرائعة لإظهاره أنه مهم، وأنه قادر على القيام بذلك".

أنشطة أضافت لابني الكثير

أنشطة أضافت لابني الكثير



قامت جمانة بالبحث عن أنشطة إضافية مثرية لابنها، تكون بمثابة تجارب إيجابية له، وقد طلبت المساعدة في مواقف معينة. تستطرد قائلة: "ربما يحتاج، من يقع في مثل هذه الظروف، إلى موظف لمساعدته في التعامل مع المواقف الاجتماعية التي قد تكون مرهقة بالنسبة له، ومساعدته على البقاء مركزًا وموجهًا للأنشطة، ومساعدته في تسهيل فترات الراحة الحسية، وتشجيعه على المشاركة مع المجموعة والتحرك بسلاسة مع أقرانه. وبسبب هذه الاحتياجات، قد يكون العثور على شخص مناسب صعبًا في بعض الأحيان.

قد يقول أطفالي الذين لا يعانون من أي مشاكل عصبية: "أريد أن ألعب كرة القدم". لذا أسجلهم فيذهبون بحماس. يستمعون إلى التعليمات، ويتعرفون على أصدقاء، ويتعلمون المهارات، ويقضون وقتًا ممتعًا. لكن بالنسبة للطفل ذي الاحتياجات الخاصة، فإن الأمر يتطلب الكثير من الجهد. قد تكون هناك أيام راحة. وقد تكون هناك مشاكل في التنقل، وقد تكون هناك اضطرابات وصعوبات. وقد يكون هناك إحباط وخوف. وهذا أمر طبيعي.

ما هي أكبر النجاحات التي حققتها مع ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

ما هي أكبر النجاحات التي حققتها مع ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة؟



أعتقد أن التركيز على النجاحات أمر مهم حقًا. كان رامي في قسم العلاج النطقي والمهني قبل سن الثانية لمساعدته على تطوير مهارات التواصل. لم يكن يتحدث على الإطلاق وبدأت في التعرف على الأطفال الصغار غير اللفظيين الذين يستخدمون لغة الإشارة. ذهبت إلى المكتبة، وحصلت على كتاب عن لغة الإشارة الإنجليزية الدقيقة وبدأت في تعليمه. ثم، أشار إلى "طائر" لأول مرة، وأدهشني ذلك. سرعان ما التقط رامي إشارات لم أكن أعرفها حتى. ساعد هذا في تقليل إحباطه وتمكنه من التنقل في بيئته. كان هذا نجاحًا كبيرًا. ثم عندما بدأ الحديث في سن الخامسة تقريبًا، كان أحد أول الأشياء التي قالها، "أحبك يا أمي".

لقد تذكرت كل تلك السنوات التي تساءلت فيها عما إذا كان سيتحدث على الإطلاق وكيف كان قلبي يتألم بسبب التحديات التي واجهها. لقد كانت لحظة رائعة ومؤثرة وسأظل ممتنة لها إلى الأبد.

في الآونة الأخيرة، قمنا بدمج تعاليم اليقظة الذهنية في عائلتنا. أنا مؤمنة بشدة بتعليم الذكاء العاطفي للأطفال. لدينا ركن هادئ في منزلنا وهو مكان آمن مخصص للأطفال للتحقق من مشاعرهم عندما يشعرون بالإحباط أو الانزعاج أو الحزن أو القلق، حيث نركز على مشاعرنا والتعامل معها بطرق مناسبة وآمنة. كان من السهل إلى حد ما تعليم هذا المفهوم لأطفالي وأفضل جزء هو أنه ممتع حقًا أيضًا. لقد تعلمنا مجموعة كبيرة من تمارين اليقظة الذهنية التي نحتفظ بها في صندوق أدواتنا الخيالي ونخرجها عندما نحتاج إلى استخدامها. لقد كان جهدًا يستحق العناء حيث أرى أطفالي يطبقون هذه الأدوات في المواقف التي قد يواجهون صعوبة فيها. لقد ساعد ذلك حقًا في الحفاظ على حوار عاطفي مع الطفل، مفتوح وصحي بين الأطفال وأنا. نحن نحترم حقيقة أن المشاعر جزء صحي من الحياة.

ما الذي تود أن يعرفه الأشخاص الذين ليس لديهم طفل ذو احتياجات خاصة؟

الأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة هم في الحقيقة مجرد أطفال. أعلم أن الأمر قد يكون مخيفًا. وربما يكون هناك خوف غير معالج بسبب نقص المعرفة حول كيفية التعامل مع طفل ذي احتياجات خاصة. ولكن إذا تغلبت على هذه الأمور، فستجد طفلًا يحب فيلمًا ما، ويكره الفاصوليا الخضراء، ويسعد تمامًا بإخبارك بكل الحقائق الممتعة عن سفينة تيتانيك.

إن وجهة نظري هي أن ابني رامي هو بالضبط كما ينبغي له أن يكون. إنه مدهش وقادر. ليس لأنه مصاب بالتوحد ولكن لأنه طفل يتمتع بقدرات مذهلة، خارج نطاق التوحد. قد يوفر التوحد إطارًا لفهم سياق أشياء معينة، لكنه ليس الإطار الذي ننظر من خلاله إلى كل شيء.

حكمتي التي أعلمها للآباء والأمهات الذين لديهم طفل لديه احتياجات خاصة؟

أعطت جمانة، بعض المعلومات التي ساعدتها حقًا. في تربية ابنها، تتابع قائلة: "لقد شاركتني صديقة شيئًا أثر عليّ بعمق مؤخرًا. كنا نتحدث عن كيف أن حياتنا كآباء وأمهات لأطفال لديهم احتياجات خاصة مكتظة بالمواعيد والعلاجات والأنشطة. هناك دائمًا شيء آخر يجب تجربته والمكان التالي الذي يجب الذهاب إليه. لقد ساعدتني على إدراك أنه لا بأس إذا لم ينجح شيء ما، وعلمتني ما يلي:

ضعي حدودًا للتعامل مع الأنشطة التي قد لا تكون مفيدة.

خصصي وقتًا للعناية الذاتية الصحية بأنفسنا وأسرتنا.

تواصلي مع الآخرين فهو أمر ضروري. فهناك مجتمع كامل من الآباء ومقدمي الرعاية الذين يفهمون. ظروفك.

شاركي في مجتمعك ودافعي عن طفلك.

اطرحي الأسئلة، واحضري التدريبات، وتواصلي مع الآخرين، وتقبلي دورك القيادي كأم. يعتمد طفلك عليك وأنت أكبر داعم له.

اعلمي أنها رحلة مليئة بالصعود والهبوط، وعندما تدركي هذا، يمكنك أن تتقبلي طفلك. وحتى اللحظات الصعبة يمكن تكريمها واحترامها لما تعلمناه منها.

اعلمي أن التحديات ستصبح جزءًا من الروتين وتستمر الحياة في إعادة التكيف المستمر. وهذا جزء كبير من الرحلة، التكيف مع التكيف.



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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص