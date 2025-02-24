أهم المهارات التي يجب تطويرها عند الأطفال في السنة الأولى

المهارات الحسية

طفل يلمس الألعاب الملونة

اعلمي بأن تطوير المهارات الحسية؛ أي تلك المهارات التي ترتبط بالحواس، تعد من أهم المهارات التي يجب تطويرها بشكل جيد عند الطفل خلال العام الأول من عمره، حيث إن الرضيع يبدأ في اكتشاف العالم من حوله؛ من خلال حواسه، وتلاحظ الأم أنه يريد أن يضع كل شيء في فمه، بل إنه قد يبدأ في مص ملابسه وإصبعه وملابس الأم، لأنه يكتشف عن طريق اللسان، إضافة إلى أن الاكتشاف يبدأ في التطور، فمن الضروري أن تساعده الأم على تعزيز حواسه كلها، باتباع عدة طرق تحفيز حواس الطفل الرضيع؛ مثل تقديم ألعاب ذات ألوان زاهية ولافتة وأشكال متنوعة؛ لتحفيز حاسة اللمس والبصر في الوقت نفسه، وكذلك يمكن أن تضع بالقرب منه ألعاباً تصدر أصواتاً لتحفيز حاسة السمع لديه واختبارها.

استخدمي أجساماً وأشياء ذات ملمس متناقض، مثل القماش الناعم، ثم القماش الخشن؛ لتعزيز حاسة اللمس لديه، ويمكن تعريضه لشم البهارات لديه، وملاحظة مدى تفاعله معها، أما حاسة التذوق فهو يكتشفها من خلال تغير مذاق حليب الأم، ويمكن تحفيزها لديه عن طريق تذوق أصناف مختلفة من الخضروات والفواكه، ولكن بالتدريج؛ حتى يتمكن من تكوين ذائقته الغذائية، مع تقديم الطعام التكميلي له.

المهارات الاجتماعية

التواصل بين الأم والرضيع

لاحظي أن أولى علامات التواصل مع المجتمع المحيط بالطفل منذ ولادته هو تواصله مع الأم، وهي شريان حياته وحلقة الوصل الأقوى بينه وبين الحياة بصفة عامة، وتُعرف هذه الطريقة من التواصل بـ مهارات التواصل الاجتماعي عند الأطفال، والتي تبدأ بالتواصل البصري مع الرضيع منذ ولادته، ويعد الحديث مع المولود أولى خطوات التواصل الاجتماعي، والذي يساعد على نقل المشاعر والأحاسيس.

اعلمي بأن تفاعل الطفل في عامه الأول مع المحيطين يساعده على تعلم مهارات التواصل الرئيسية، والتي يتوصل إليها عن طريق تعبيرات وجه المتحدث معه، وفهم نبرة الصوت، وتمييز الفرح والحزن واللغة الجسدية، وكذلك التعرف إلى الأصوات والكلمات، حيث إن دمج طفلك مبكراً مع أطفال آخرين يلعبون حوله مثلاً؛ يساعده على التفاعل الإيجابي وبناء ثقته بنفسه.

المهارات اللغوية

التطور اللغوي عند الطفل

اقرئي لطفلك ومنذ سن مبكرة، ولا تعتقدي أن الطفل لا يفهم أو لا يستفيد شيئاً حين تقرئين له، حتى حين يكون جنينك في رحمك، ولذلك يجب أن تهتمي بالحصول على نصائح لاختيار الكتب المناسبة لعمر الطفل وذلك من خلال المرشدين التربويين الذين يدركون جيداً ويوصون بالقراءة للطفل من أجل تنمية مهاراته اللغوية والفكرية، حيث إنه ومن خلال قراءة القصص القصيرة؛ يتعرف الطفل إلى أصوات الكلمات ويبدأ في فهم معانيها البسيطة وتساعده القراءة في الانتقال من مرحلة لأخرى من مراحل تطوره اللغوي، حيث إن الطفل في عمر أربعة أشهر مثلاً يبدأ في إصدار المزيد من الضوضاء والثرثرة والضحك، خاصة حين يقترب منه الوالدان.

اختاري كتباً لتقرئيها لطفلك خلال عامه الأول، بحيث تحتوي على صور ملونة أو رسوم تساعده حين ينظر إليها؛ أن يفهم الأحداث، ومما يجعل القراءة أكثر جاذبية ومتعة للطفل، وتسهم هذه الطريقة في القراءة في تحسين مهارات السمع ورفع قدرته على التركيز، كما تساعد طفلك وفي عمر مبكر على تنمية خياله وقدرته على الفهم والاستيعاب.

المهارات الحركية

التطور الحركي للرضيع

لاحظي أن طفلك الرضيع يبدأ في التطور سريعاً، حيث يمكن أن يصبح قادراً على الجلوس مع وضع بعض المساند حوله في عمر أربعة أشهر، وينجح مع حلول الشهر السادس في أن يجلس منفرداً، كما أنه في عمر أربعة أشهر فما فوق؛ يبدأ في محاولة التدحرج؛ لكي يصل إلى الأجسام التي تلفت نظره والتقاطها، ويمكنه بكل سهولة نقل لعبة صغيرة وطرية من يد إلى أخرى أو لمسها بفمه.

توقعي أنه وبحلول الشهر الثامن من عمر الطفل أن يبدأ في الحبو، حيث إن الحبو خطوة تطورية في حركته، تساعده لتطوير التواصل المتكامل بين جانبي الدماغ، ومع بلوغه شهر التاسع يبدأ في تناول الطعام بنفسه كتطور مهم في نمو دماغه، وحدوث تناغم بينه وبين أجزاء جسمه، ومع شهره العاشر ستلاحظين أنه تعلم الوقوف مستنداً، حتى إذا ما اقترب من نهاية عامه الأول؛ فيمكنه المشي لعدة خطوات أو الوقوف من دون أن يستند إلى أي جسم بجواره، مع إمكان أن يسحب نفسه للأعلى حين يكون جالساً، ومن الضروري مع هذا التطور الحركي المتلاحق أن توفر الأم للطفل بيئة آمنة ومرنة تشجعه على الحركة بحرية لاستكشاف بيئته ومحيطه، وكما يمكن للأم اختيار الألعاب التي تشجعه على الوقوف مستنداً، ثم الوقوف وحده، أو المشي مع دعم بسيط من الأم، مما يعزز لدى الطفل التنسيق بين حركة وأداء اليدين والقدمين.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - من الضروري أن تعرف الأم أهم تطورات نمو طفلها، خصوصاً في عامه الأول، حيث يتطور لكي يستطيع مواجهة الحياة، وبذلك تتطور حواسه، وكذلك مهاراته الإدراكية والحركية بشكل متلاحق، حيث إن تطوير مهارات الطفل في عمر السنة يعد من أهم مراحل النمو التي تلعب دوراً كبيراً في حياته المستقبلية.عندما يتم الطفل عامه الأول؛ فهو يبدأ في اكتساب العديد من المهارات الحسية والحركية واللغوية والاجتماعية، والتي تسهم في بناء أساس قوي لتطوره العقلي والجسدي، ويجب على الأم أن تهتم بممارسة الطفل لبعض الأنشطة اليومية التي تساعده على التفاعل المستمر مع البيئة المحيطة؛ لكي يطور من مهاراته بشكل ملحوظ، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" استشارية طب الأطفال الدكتورة رولا عبد العزيز، حيث أشارت إلى أهممن عمرهم، ووسائل تساعدهم على ذلك، في الآتي:قد يهمك أيضاً: علامات طبيعية عند الرضيع: تعرفي إليها ليرتاح بالك*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.