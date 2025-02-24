شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المناسب لشرب الماء الدافئ؟.. وكيف يؤثر على عملية الهضم؟ والان مع تفاصيل الخبر

في حين يعتبر الماء الدافئ مفيدًا لصحتك بشكل عام، فمن المهم أيضًا معرفة متى يجب أن تشربه للحصول على أفضل الفوائد، يعتقد الخبراء أن تناوله في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ مباشرة له فوائد مختلفة، بما في ذلك تنظيم الهضم، وتخفيف الاحتقان، بحسب موقع "تايمز ناو".

أفضل وقت لشرب الماء الساخن

يقول الأطباء أنه على الرغم من أنه يمكنك شرب الماء الساخن في أي وقت من اليوم، إلا أنه سيمنحك فوائد أكثر من مجرد الشعور بالدفء.

إن مشروبك الصباحي يفعل أكثر مما تعتقد، لذا فإن تناول الماء الدافئ عند الاستيقاظ سيعطي دفعة ضرورية للغاية لجهازك الهضمي.

بصرف النظر عن ترطيبك، فإنه يقوم بتصفية السموم، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والنشاط على الفور.

يشعر العديد من الأشخاص بفوائد هذا العلاج، وخاصة أول شيء في الصباح أو حتى قبل النوم مباشرة ومع ذلك، فإن شرب الماء في الليل يمكن أن يجعلك تستيقظ لاستخدام الحمام.

وفقًا للخبراء، عند شرب المشروبات الساخنة، تأكد من أن درجة الحرارة المثلى تتراوح بين (54 و71 درجة مئوية) يمكن أن تسبب درجات الحرارة فوق هذا الحد الحروق.

ما هي فوائد شرب الماء الدافئ؟يخفف الاحتقان

يخلق الماء الساخن بخارًا، ويساعد حمل كوب ساخن واستنشاق هذا البخار اللطيف بعمق في تخفيف الجيوب الأنفية المسدودة وحتى تخفيف صداع الجيوب الأنفية. يساعد شرب الماء الساخن على تدفئة الأغشية المخاطية مع الجيوب الأنفية والحلق وتسكين التهاب الحلق.

وفقاً للدراسات، توفر المشروبات الساخنة مثل الشاي راحة سريعة ودائمة من سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والتعب.

تخفيف أعراض عسر البلع

عسر البلع هو اضطراب نادر يؤثر على عضلات المريء، مما يجعل البلع صعباً، لذا، إذا شعرت أن الطعام يعلق في المريء بدلاً من الانتقال إلى المعدة، يمكنك شرب كوب دافئ من الماء.

يساعد على الهضم

يساعدك الماء الساخن دائمًا على إبقاء الجهاز الهضمي في حالة حركة. ومع تحرك الماء عبر معدتك وأمعائك، يصبح الجسم أكثر قدرة على التخلص من الفضلات.

وفقًا للأطباء، يمكن أن ينشط الماء أيضًا الجهاز الهضمي عن طريق إذابة وتبديد الطعام الذي تناولته والذي ربما واجه جسمك صعوبة في هضمه. تقول الدراسات أن الماء الساخن أو الدافئ له تأثيرات إيجابية على حركة الأمعاء وطرد الغازات بعد الجراحة.

يخفف الإمساك

الجفاف هو السبب الأكثر شيوعًا للإمساك في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون شرب الماء طريقة سريعة وسهلة وموثوقة لتخفيف الإمساك والوقاية منه.

وفقًا للأطباء، يساعد البقاء رطبًا على تليين البراز وتسهيل مروره.

قد يساعد شرب الماء الساخن بانتظام في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

تحسين الدورة الدموية

وفقًا للأطباء، يمكن أن يؤثر تدفق الدم الصحي على كل شيء، من ضغط الدم إلى خطر الإصابة بأمراض القلب. لذا، من المهم الاستحمام بماء دافئ لمساعدة أعضاء الدورة الدموية - الشرايين والأوردة - على التوسع وحمل الدم بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء الجسم.

وبالمثل، يمكن أن يكون لشرب الماء الساخن نفس التأثير أيضًا.

كيف تدمج الماء الدافئ في روتينك الصباحي؟

يقول الأطباء إنه على الرغم من وجود بحث مباشر حول فوائد الماء الساخن مقابل البارد، فإن شرب الماء الساخن يعتبر آمنًا ويمكن أن يكون وسيلة جيدة للتأكد من بقائك رطبًا طوال اليوم.

من السهل الدخول في عادة شرب الماء الدافئ، ابدأ يومك بكوب من الماء المغلي، واتركه ليبرد لبعض الوقت.

إذا كنت لا تشرب الشاي أو القهوة، فجرب الماء الساخن مع شرائح الليمون أو البرتقال.

يمكنك أيضًا إضافة جلسة خفيفة من تمارين التمدد إلى روتينك اليومي لتشعر بمزيد من النشاط والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة يومك.