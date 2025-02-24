اعرف الفرق بين السكر ومقاومة الأنسولين

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مقاومة الأنسولين، والمعروفة أيضًا باسم ضعف حساسية الأنسولين، تحدث عندما لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد بشكل جيد للأنسولين في جسمك، أما محلة ما قبل السكر هي مرحلة تكون فيها مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيصها على أنها مرض السكر من النوع 2.

وفقا لموقع " verywellhealth"، يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ولكن ليس كل الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين يتطور لديهم المرض إلى مرض السكري من النوع الثاني.

حقائق سريعة عن مقاومة الأنسولين ومرض السكر

ترتبط مقاومة الأنسولين بمرض السكري، على الرغم من أنهما ليسا نفس الشيء. فيما يلي أوجه التشابه والاختلاف بين الاثنين.

التشابه بينهم

الأنسولين هو هرمون يتم إنتاجه في البنكرياس يساعد الجلوكوز (السكر) على الخروج من مجرى الدم ودخول الخلايا لاستخدامه كطاقة، وترتبط قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين واستخدامه بكل من مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب الخلايا في جسمك بشكل جيد أو تقاوم الأنسولين الذي يرسله البنكرياس للمساعدة في إزالة الجلوكوز من مجرى الدم، وعندما يحدث هذا، يستجيب البنكرياس عادةً عن طريق إنتاج وإرسال المزيد من الأنسولين لمحاولة الحصول على استجابة، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في مجرى الدم .

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وإذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعكس ذلك، فقد يتطور الأمر إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وكلما زادت مقاومة الأنسولين لدى مريض السكري، كلما أصبح من الصعب عليه التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

مرض السكر يحدث عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة للغاية لأن البنكرياس لا ينتج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الجسم الأنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح .

لا يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بمقاومة الأنسولين أو ما إذا كان مصابًا بمرض السكر من النوع الثاني بمجرد النظر إليه، ومع ذلك، فإن مقاومة الأنسولين ومرض السكر من النوع الثاني لهما عوامل خطر مماثلة، وبصرف النظر عن التاريخ العائلي والعوامل الوراثية التي يمكن أن تلعب دورًا في كلتا الحالتين، فإن عوامل الخطر الإضافية تشمل تقدم العمر وعوامل نمط الحياة مثل الخمول البدني والنظام الغذائي وزيادة الوزن أو السمنة .

تهدف بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكر من النوع الثاني إلى جعل الخلايا أكثر حساسية للأنسولين (على العكس من مقاومة الأنسولين).

يمكن أن تساعد الأدوية التي تزيد حساسية الأنسولين في إدارة مقاومة الأنسولين ومرض السكر من النوع 2.

الاختلافات

على الرغم من وجود تداخل بين الحالتين، ليس كل من يعاني من مقاومة الأنسولين يعاني من مرض السكر، كما أن كل من يعاني من مرض السكر لا يعاني من مقاومة الأنسولين.

على الرغم من أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تتطور إلى مرحلة ما قبل السكر، وفي النهاية إلى مرض السكر من النوع 2 إذا تُركت دون علاج، إلا أنها مرتبطة أيضًا بحالات طبية أخرى، وتشمل هذه متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، ومرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي ، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

مرض السكر من النوع 2 هو حالة طبية مزمنة، لا يمكن عكس مسار المرض بشكل عام، ولكن خيارات مثل تغيير نمط الحياة والجراحة الأيضية قد تساعد في شفاء داء السكري من النوع 2 .

الأنسولين ومرض السكري من النوع الأول

لا تسبب مقاومة الأنسولين أو تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الأول ، فمرض السكر من النوع الأول هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجسم خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين. الأشخاص المصابون بمرض السكر من النوع الأول يصنعون القليل جدًا من الأنسولين أو لا يصنعونه على الإطلاق .

وبسبب هذا، فإنهم يحتاجون إلى تناول الأنسولين عن طريق الحقن أو جهاز الاستنشاق أو مضخة الأنسولين، ومع ذلك، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الأول أن يصابوا بمقاومة الأنسولين بمرور الوقت

كيفية معرفة ما إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين

لتقييم ما إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين، قد يطلب الطبيب إجراء فحوصات الدم، مثل الأنسولين الصائم أو اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم، وقد يطلبون أيضًا إجراء فحوصات الدم للتحقق من مستويات الكوليسترول (الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة) والدهون الثلاثية .

بالإضافة إلى نتائج فحوصات الدم، قد يأخذ مقدم الرعاية الصحية تاريخك الطبي وأعراضك الحالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين.

أعراض مقاومة الأنسولين

في كثير من الأحيان لا تظهر على الأشخاص المصابين بمقاومة الأنسولين أي أعراض ملحوظة، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها إذا كنت تشك في إصابتك بمقاومة الأنسولين. وتشمل هذه الأشياء:الجلد الداكن في منطقة الإبط أو على الظهر وجوانب الرقبة

عدم وضوح الرؤية أو مشاكل أخرى في العين

زيادة الوزن

دورات شهرية غير منتظمة للسيدات

حب الشباب

الشعرانية (نمو غير طبيعي للشعر على وجه الشخص وجسمه، وخاصة عند الإناث)

كيفية معرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكرق

غالبًا ما يتم تشخيص ما قبل السكر باستخدام اختبار الدم ، مثل مستوى جلوكوز البلازما الصائم (FPG) أو اختبار A1c (الذي يشير إلى متوسط مستويات جلوكوز الدم لديك على مدار الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية)، قد يتم تشخيص ما قبل السكر إذا بلغ مستوى الجلوكوز لديك إلى ما بين 140 و199 مجم / ديسيلتر بعد اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم. 1

مع تطور مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكر من النوع 2، قد تظهر أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مثل:

زيادة العطش

كثرة التبول

زيادة الجوع

التعب الشديد

عدم وضوح الرؤية

الجروح أو الكدمات التي تلتئم ببطء

وخز أو خدر أو ألم في الأطراف (اليدين والقدمين)

متى يتطور مقاومة الأنسولين إلى مرض السكري؟

مع تقدم مقاومة الأنسولين، يمكن أن تتآكل الخلايا في البنكرياس التي تصنع الأنسولين، وعندما يحدث هذا، لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية الأنسولين اللازمة لإدارة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل صحيح والحفاظ عليها في نطاق طبيعي، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم إلى مستويات عالية جدًا، وفي النهاية يتطور مرض السكري من النوع الثاني أو ما قبل السكر.

كيفية علاج مقاومة الأنسولين ومرض السكر

غالبًا ما يكون علاج مقاومة الأنسولين هو نفس علاج ما قبل السكر، قد يصف لك الطبيب دواءً لمساعدة جسمك على أن يكون أكثر حساسية للأنسولين، كما قد يوصي أيضًا بإجراء تغييرات على عادات نمط الحياة، مثل:

النشاط البدني

فقدان الوزن إذا لزم الأمر

اتباع نمط غذائي صحي

الحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة

