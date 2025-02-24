شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات على جسمك تدل على نقص التغذية.. وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

عندما لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية الصحيحة، ترسل أجسامنا إشارات تحذيرية صغيرة، قد تبدو هذه العلامات عشوائية - مثل الأظافر الهشة أو العيون المتشنجة - لكنها في الواقع أدلة على أن هناك شيئًا مفقودًا في نظامنا الغذائي، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 6 علامات تشير إلى أن جسمك يعانى من نقص التغذية ويحتاج إلى المزيد من العناصر الغذائية:

أظافر هشة

إذا كنت تعانى من تكسير الأظافر أو ظهور نتوءات غريبة عليها، فقد يحتاج الجسم إلى البروتين أو الحديد، والبروتين ضروري لتقوية الأظافر، ويساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى الأظافر، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى إضعاف الأظافر وظهورها بلون شاحب، لذلك أحرص على تناول أطعمة غنية بالبروتين والحديد مثل البيض والسبانخ والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون.

ارتعاش العينين أو الأطراف

هل سبق لك أن شعرت بتشنجات مزعجة في الجفن لا تتوقف؟ أو تشنجات عضلية عشوائية؟ قد تعانى من نقص في المغنيسيوم وهو معدن ضروري لوظائف العضلات والأعصاب، وبدون ما يكفي منه، يمكن أن تصاب عضلاتنا بتشنجات مفاجئة، ويمكنك الحصول على مصادر المغنيسيوم من الموز والشوكولاتة الداكنة، كما تعتبر المكسرات مصادر رائعة لإصلاح هذه المشكلة.

الشيب المبكر للشعر

قد يكون ظهور الشعر الرمادي قبل الموعد المتوقع علامة على نقص فيتامين ب12، بالرغم أن ظهوره أحيانًا قد يكون نتيجة لعوامل وراثية، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أو النحاس إلى تسريع ظهور الشعر الرمادي، حيث يحافظ هذ الفيتامين على قوة صبغة الشعر، بينما يساعد النحاس في إنتاج الميلانين، الذي يعطي الشعر لونه الطبيعي، احرص على تناول الألبان والبيض والحبوب الكاملة للحصول على ما يكفى من فيتامين ب12.

المفاصل النقرية

إذا كانت مفاصلك الشخص تصدر أصواتًا مثل "طقطقة" عند الحركة أو الجلوس، فقد لا يكون ذلك بسبب الشيخوخة، فقد يحتاج جسمنا إلى المزيد من فيتامين د3 والكالسيوم، حيث يعمل هذان العنصران معًا للحفاظ على قوة عظامنا وتليين مفاصلنا جيدًا، لذلك احرص على التعرض لأشعة الشمس (أفضل مصدر طبيعي لفيتامين د3) وتناول المزيد من منتجات الألبان والأسماك والخضروات الورقية للحفاظ على صحة مفاصلك.

التعرض باستمرار للكدمات

إذا كنت عرضة باستمرار لكدمات بسيطة فقد يعني ذلك أن الجسم يفتقر إلى فيتامين سي أو فيتامين ك1، حيث يساعد فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على قوة بشرتنا، في حين أن فيتامين ك1 ضروري لتخثر الدم، أضف المزيد من الفواكه الحمضية والفلفل الحلو والخضراوات الورقية إلى النظام الغذائي.

ظهور تشققات مؤلمة حول الفم

ظهور تشققات حول الفم قد تكون علامة على نقص فيتامين ب، وخاصة فيتامين ب2 (الريبوفلافين) وفيتامين ب6، وتساعد هذه الفيتامينات في الحفاظ على صحة الجلد ومنع الجفاف، لذلك عزز مستويات فيتامين ب لديك من خلال تناول البيض ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة والخضروات الورقية.