شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات أو الجمع بينها والان مع تفاصيل الخبر

تناول الفيتامينات بشكلية يجب أن تراعي فيها التناسب حتى لا تعاني من مشكلات صحية، هكذا أكد تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

أكد التقرير على أن الجمع بين العديد من المكملات الغذائية وتناول جرعات أكبر من الموصى بها يوميًا قد يؤدي إلى خطر تناول جرعة زائدة من الفيتامينات، ويجب أن تضع في اعتبارك أن إدارة الغذاء والدواء أكدت على أنه لابد من استشارة الطبيب المختص عند تناول المكمل الغذائي.

قد يحصل العديد من الأشخاص على ما يكفي من الفيتامينات والأحماض والمعادن من النظام الغذائي وحده، ومع ذلك يحتاجون إلى المكملات الغذائية والفيتامينات. وقالت الدكتورة بيسكتشين، أخصائية التغذية المسجلة والأستاذة المساعدة في قسم علوم التغذية بجامعة ألاباما في برمنغهام لمجلة هيلس الطبية، إن على الشخص السليم الذي يعتمد على نظام غذائي صحي ألا يتناول الفيتامينات ولا المعادن إلا بأمر الطبيب.

إلا أن تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية والفيتامينات قد تؤدي إلى آثار جانبية حادة، حيث تتراكم بعض المعادن والفيتامينات في الدم بمرور الوقت مما يؤدي إلى خطر تناول الجرعات الزائدة. ولا يمكنك حساب مقدار ما تستهلكه من الفيتامينات والمعادن لأن أغلب الأطعمة مدعومة بها، وبالتالي لا يمكنك حساب الحصة الكاملة التي تدخل جسمك خلال اليوم إلا بأمر الطبيب، لذا يمكن أن تصل إلى جرعات سامة دون أن تدري.

من المخاطر التي تسببها الفيتامينات الكثيرة

- الجرعة الزائدة من الحديد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتلف الأمعاء والغيبوبة.

- الجرعة الزائدة من الكالسيوم تترسب في البول وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وسرطان البروستاتا.

- تؤدي الجرعة الزائدة من الفيتامينات إلى ألم العظام والمفاصل والصداع وضربات القلب غير المنتظمة والإسهال والجلد الجاف والغثيان والقيء وألم المعدة وتغيرات في المزاج.

- الجرعات الزائدة من الحديد تسبب إسهالاً دموياً.

- الجرعة الزائدة من فيتامين أ تؤدي إلى عدم جودة الإبصار والدوخة الشديدة.

- ارتفاع نسب الكالسيوم في الدم يزيد من فرص قلة الشهية وحصوات الكلى وضعف العضلات.

نصائح عند تناول الفيتامينات والجرعات المحددة

- مسح التقرير بضرورة التأكد من الطبيب المختص من الجرعة اليومية السليمة من أي نوع من أنواع المكملات الغذائية.

- أخبر طبيبك بأي حالة صحية تعاني منها قبل تناول المكمل.

- أخبر طبيبك إذا كنت على وشك إجراء عملية جراحية أو حالًا أو تقومين بالرضاعة الطبيعية.

- أخبر طبيبك بأي أدوية أخرى تتناولها حتى لا تتفاعل مع الفيتامينات.