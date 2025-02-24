شكرا لقرائتكم خبر عن الطب النفسي يقدم روشتة للتعامل الصحي مع الطفل والان مع تفاصيل الخبر

رغبتكِ في أن يكون طفلكِ سويًا نفسيًا هي خطوة رائعة ومهمة جدًا، فالصحة النفسية للطفل تبدأ من البيئة الآمنة والمحبّة التي توفرها له، وحول ذلك اكد الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني، ان هناك بعض النصائح العملية التي تساهم في انشاء طفل سوي نفسيا، ومنها:

1. توفير الحب غير المشروط:

عبّري عن حبكِ لطفلكِ باستمرار، سواء بالكلمات أو بالأفعال، احضنيه، قبّليه، وقولي له أنكِ تحبينه بغض النظر عن تصرفاته.

2. تعزيز الثقة بالنفس:

امدحي الجهود وليس النتائج فقط، و قولي مثلًا: "أحببت كيف حاولت، هذا رائع!"، وامنحيه فرصًا لاتخاذ قرارات صغيرة تناسب عمره، مثل اختيار ملابسه أو نوع لعبته.

3. تعليم التعبير عن المشاعر:

ساعديه على تسمية مشاعره: "هل تشعر بالغضب؟"، "أرى أنك حزين"، اي علّميه طرقًا صحية للتعبير عن مشاعره، مثل الرسم أو التحدث أو اللعب.

4. توفير بيئة آمنة ومستقرة:

الأطفال يحتاجون إلى روتين يومي يساعدهم على الشعور بالأمان، فتجنبي المشاحنات أو الصراخ أمامه؛ لأن ذلك قد يجعله يشعر بالتوتر.

5. الاستماع الفعّال:

عندما يتحدث طفلكِ، امنحيه انتباهكِ الكامل، اشعريه بأن رأيه مهم، حتى لو كان بسيطًا أو طفوليًا.

6. اللعب والمرح:

اللعب يساعد الطفل على النمو النفسي والعاطفي، ولذا خصصي وقتًا للعب معه، وشاركيه اهتماماته.

7. القدوة الحسنة:

كوني نموذجًا للسلوك الهادئ والمتوازن، فإذا أخطأتِ، لا بأس بأن تعتذري وتوضحي لطفلكِ أن الجميع يخطئ ويتعلم.

8. الدعم في المواقف الصعبة:

إذا مرّ بموقف صعب، ساعديه على فهمه والتعامل معه،لا تقللي من مشاعره أو تتجاهليها، بل احتضنيه وكوني بجانبه.

9. الاعتناء بنفسكِ:

صحتكِ النفسية تنعكس على طفلكِ. إذا شعرتِ بالتعب أو الضغط، امنحي نفسكِ بعض الوقت للراحة.