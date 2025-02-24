شكرا لقرائتكم خبر عن فى حالة نادرة بالهند.. اكتشاف جنينين داخل بطن رضيع "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت جريدة ديلى ميل البريطانية حالة نادرة لسيدة هندية اكتشفت فى الأسبوع الـ35 من الحمل أن الجنين لديه أجنة أخرى داخل بطنه، وكما وصف أن كان هناك جنينان آخران ينموان داخل رحم جنين.

فى الشهر الماضى زارت امرأة هندية تبلغ من العمر 32 عاما المستشفى المحلي لإجراء فحص روتيني أثناء الحمل في الأسبوع الخامس والثلاثين، وعلى الرغم من أن فحوصاتها السابقة كانت طبيعية، اكتشف الأطباء "بنية إضافية تحتوى على عظام" فى بطن الطفل الذى لم يولد.

أنجبت المرأة طفلها فى الأول من فبراير بعد حوالى 35 أسبوعًا من الحمل، وأزال الأطباء الجنينين اللذين توقفا عن النمو فى مرحلة ما أثناء الحمل من معدة الطفل.

وذكرت تقارير محلية أن الأم وطفلها بصحة جيدة، ومع ذلك، يُعتقد أن الجنينين الآخرين كانا غير مكتملى النمو إلى الحد الذى لم يسمح لهما بالبقاء على قيد الحياة.

وقال الدكتور براساد أجراوال، الذى أجرى الفحص للسيدة، لوسائل الإعلام المحلية: "كنت محظوظًا ويقظًا بما يكفى لألاحظ شيئًا غير عادي للغاية مع هذا الطفل، جنين ينمو بشكل طبيعي للغاية مع عدد قليل من العظام وبنية تشبه الجنين في بطنه، لقد أدركت على الفور أن هذا ليس أمراً طبيعياً. لقد كانت حالة "جنين داخل جنين"، وهي واحدة من أندر الحالات في العالم".