شكرا لقرائتكم خبر عن ابنك عنده تقييم ورايح المدرسة.. إزاى تحميه فى انخفاض الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 10:00 م

مع انخفاض درجات الحرارة الشديد التي تشهدها البلاد، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، كيف يمكننا حماية أطفالنا عند ذهابهم للمدارس وخاصة في حالة تحديد إمتحانات لديهم؟..

لحماية الأطفال عند ذهابهم إلى المدارس في الطقس البارد، قدم التقرير المنشور عبر موقع"healthline" أبرز النصائح الوقائية لصحتهم، ومنها:

1. الملابس المناسبة

الطبقات: ارتداء طبقات من الملابس للحفاظ على الدفء، مثل القمصان الداخلية القطنية، والبلوزات الصوفية، والمعاطف الثقيلة.

القبعات والقفازات: لأن معظم الحرارة تُفقد من الرأس واليدين.

الأحذية الدافئة: يجب أن تكون مقاومة للماء ومبطنة للحفاظ على دفء القدمين.

الجوارب الصوفية: لتوفير مزيد من الدفء.

2. التغذية الجيدة

تقديم وجبة إفطار دافئة ومغذية تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات، مثل الشوفان أو البيض.

تحضير مشروبات دافئة في الحقيبة المدرسية، مثل الحليب الدافئ .

3. الحماية الصحية

التأكد من أن الأطفال قد حصلوا على اللقاحات اللازمة للوقاية من الأمراض الشتوية مثل الإنفلونزا.

تعليمهم غسل اليدين بانتظام لتجنب العدوى.

4. مراقبة الوقت في الخارج

تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال في الخارج في الطقس البارد قدر الإمكان.

الانتظار داخل المنزل أو السيارة حتى وصول الحافلة المدرسية إن أمكن.

أطعمة مهمة للطفل مع انخفاض درجات الحرارة

ومن أهم الأطعمة التي ينصح بتقدمها للأطفال قبل الذهاب للمدراس للحصول علي التدفئة و لحمايتهم خلال ارنخفاض درجات الحرارة، هي:

1. الشوفان بالحليب

المكونات: شوفان مطبوخ بالحليب (يفضل الحليب الكامل الدسم للأطفال) مع إضافة الفواكه الطازجة أو المجففة مثل الموز أو التوت أو الزبيب.

الإضافات: القليل من العسل أو القرفة لتحسين الطعم وزيادة القيمة الغذائية.

2. البيض

البيض المسلوق أو الأومليت: أضيفي خضروات مفرومة مثل الطماطم، الفلفل، السبانخ، أو الجبن المبشور.

3. البان كيك الصحي

حضّري بان كيك منزلي باستخدام دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة، وقدميه مع العسل أو شرائح الفاكهة.

4. السندويشات الصحية

سندويتش الجبن المشوي: باستخدام خبز القمح الكامل، مع تقديمه دافئًا بجانب بعض شرائح الفاكهة.

أو سندويتش زبدة الفول السوداني مع الموز (إذا كان لا يعاني من الحساسية).

5. المشروبات الدافئة

الحليب الدافئ: يمكن إضافة القليل من الكاكاو للحصول على مشروب لذيذ ومغذٍ.

أو مشروب الأعشاب الخفيف (مثل الشمر أو البابونج) دون سكر زائد.

