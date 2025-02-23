شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور فيروس جديد يشبه كورونا في الخفافيش.. هل يؤدي إلى جائحة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن تمكن علماء صينيون من تحديد فيروس كورونا جديد يصيب الخفافيش، وهو HKU5-CoV-2، قادر على إصابة البشر، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تفشي المرض في المستقبل، هل يجب أن نقلق بشأن هذا الفيروس الجديد وهل يمكن أن يؤدي إلى جائحة أخرى؟.. هذا ما نتعرف على اجابته في السطور التالية..

ما هو الفيروس الجديد الشبيه بكورونا HKU5-CoV-2؟

وفقًا للعلماء، فإن HKU5-CoV-2 هو جزء من عائلة الفيروسات الميربيكوفية - والتي تشمل أيضًا فيروس MERS.تم العثور عليها لأول مرة في الخفافيش في هونج كونج وقد تم التعرف عليها الآن باعتبارها سلالة جديدة يمكنها الارتباط بالخلايا البشرية.

يمكن للفيروس أيضًا الارتباط بخلايا حيوانات مختلفة، مما يزيد من فرص انتقاله بين الأنواع. ومع ذلك، يقول تقرير في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إنه وفقًا للعلماء، فإن قدرة الفيروس على إصابة البشر أضعف بكثير مقارنة بكورونا.

هناك عدة مئات من فيروسات كورونا من فئات متعددة. ومن بينها عدد قليل فقط، بما في ذلك فيروس سارس، وفيروس سارس-كوف-2، وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وعدد قليل من الفيروسات الأخرى، تصيب البشر.

هل يمكن أن يؤدي الفيروس الجديد إلى جائحة أخرى؟؟

وفقًا للخبراء في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال فيروس جديد يمكن أن يصيب الخلايا البشرية هناك حاجة إلى البقاء في حالة تأهب، على الرغم من الادعاءات بأن الأمر لا يبدو خطيرًا مثل فيروس كورونا المستجد.

يقول الباحثون إنه على الرغم من أن خطر انتشاره يعتبر منخفضًا، إلا أن الفيروسات مثل هذا يمكن أن تتطور بمرور الوقت.

وذكرت الدراسة أنه "على الرغم من وجود خطر محتمل، فلا داعي للذعر". "تشير التحليلات البنيوية والوظيفية إلى أن HKU5-CoV-2 لديه تكيف أفضل مع ACE2 البشري من سلالة 1 HKU5-CoV. خطوط الخلايا البشرية المعبرة عن ACE2 المصابة بفيروس HKU5-CoV-2 والأعضاء التنفسية والمعوية البشرية.

تكشف هذه الدراسة عن سلالة مميزة من فيروسات HKU5-CoVs في الخفافيش التي تستخدم ACE2 البشري بكفاءة وتؤكد على مخاطرها الحيوانية المحتملة.