شكرا لقرائتكم خبر عن منها السبانخ واللوز.. كيف يمكن للأطعمة الصحية أن تساهم في تكوين حصوات الكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة صغيرة تتكون في الكلى عندما تتراكم المعادن مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك وتتبلور. وفي حين يمكن علاج هذه التكوينات عادة، إلا أنها قد تسبب ألماً شديداً وانزعاجاً إذا تركت دون علاج.

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى البريطاني NIDDK ، لا تسبب حصوات الكلى عمومًا أضرارًا دائمة إذا تم علاجها بالرعاية الطبية المناسبة، ومع ذلك، فإن أحد الأسباب الأقل شهرة لحصوات الكلى هو وجود الأوكسالات في بعض الأطعمة الصحية

ما هي الأكسالات وكيف تؤثر على الصحة؟

الأكسالات، أو حمض الأكساليك وفقا لموقع " onlymyhealth" ، هي مركبات طبيعية توجد في العديد من الأطعمة النباتية. ورغم أنها ليست ضارة بطبيعتها، إلا أن الأكسالات يمكن أن تتحد مع الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم - النوع الأكثر شيوعًا من حصوات الكلى.

يوضح التقرير، أن الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل السبانخ واللوز والشوكولاتة والمشروبات الغازية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى من خلال تعزيز تراكم بلورات أكسالات الكالسيوم.

توجد الأكسالات في العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مما يعني أن تناولها غالبًا ما يوفر فوائد صحية كبيرة. ومع ذلك، بالنسبة للأفراد المعرضين لحصوات الكلى أو أولئك الذين لديهم تاريخ من مرض كلوي ، اتباع نظام غذائي غني بالأوكسالات قد يشكل خطرًا على الكلى، تحقيق التوازن بين تناول الأوكسالات وفهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات أمر بالغ الأهمية لإدارة صحة الكلى.

الأطعمة الغنية بالأكسالات التي يجب الحذر منها

تحتوي العديد من الأطعمة الصحية التي يتم تناولها بشكل شائع على نسبة عالية من الأوكسالات بشكل مدهش، فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، وفقًا لـويب ام دي.

السبانخ : السبانخ مصدر قوي للعناصر الغذائية، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن ولكنها تحتوي على حوالي أكسالات لكل نصف كوب من السبانخ المطبوخة.سبانخهذا التركيز العالي يجعله أحد المساهمين الأساسيين في تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم.

منتجات الصويا : الأطعمة التي تحتوي على الصويا، بما في ذلك التوفو وحليب الصويا، هي مصادر بروتينية قيمة، وخاصة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. ومع ذلك، تحتوي حصة 3 أونصات من التوفو الصلب على أكسالات، في حين أن كوبًا من حليب الصويا أو الزبادي يمكن أن يحتوي على كمية أكبر بقليل.

اللوز : يوفر اللوز كمية كبيرة من الدهون الصحية والبروتين والفيتامينات. ومع ذلك، تحتوي أونصة واحدة فقط (حوالي 22 حبة لوز) على 122 مليجرامًا من الأوكسالات.

البطاطس : تحتوي البطاطس المخبوزة متوسطة الحجم، وخاصةً مع قشرتها، على أكسالات. كما أن القشرة غنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف وفيتامينات ب، مما يجعل الاعتدال في تناولها أمرًا مهمًا لأولئك الذين يديرون مستويات الأكسالات.

التوت : في حين أن الفواكه مثل الأفوكادو والبرتقال تحتوي على بعض الأكسالات، إلا أن التوت يحتوي على نسبة عالية منها بشكل خاص.

التمر : توفر هذه الفاكهة المجففة الحلوة السكريات الطبيعية والعناصر الغذائية ولكنها تحتوي على حوالي 100% من الأكسالات لكل حبة تمر.

من الذي يجب أن يشعر بالقلق بشأن الأكسالات؟

على الرغم من أن ليس كل من يتناول أطعمة غنية بالأوكسالات سوف يصاب بحصوات الكلى، إلا أن بعض الأفراد معرضون لخطر أكبر، يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو أمراض الكلى أو غيرها من حالات المسالك البولية أن يفكروا في الاعتدال في تناول الأوكسالات، إذا كنت تنتمي إلى هذه الفئة، فقم بزيارة طبيبك للحصول على توصيات بشأن نوع النظام الغذائي الذي يجب عليك اتباعه لتقليل خطر تكوين الحصوات.



توجد الأكسالات في العديد من الأطعمة المغذية، وتوفر الفيتامينات والمعادن والفوائد الصحية الأساسية. ومع ذلك، بالنسبة للأفراد المعرضين لحصوات الكلى أو أمراض الكلى، فإن إدارة تناول الأكسالات يمكن أن تكون استراتيجية أساسية للحفاظ على صحة المسالك البولية. الاعتدال، واتباع نظام غذائي متوازن، واستشارة المتخصصين في الرعاية الصحية هي خطوات حيوية نحو منع المضاعفات المرتبطة بالأكسالات، من خلال فهم العلاقة بين الأكسالات وحصوات الكلى، يمكنك اتخاذ خيارات مستنيرة لأسلوب حياة أكثر صحة.

