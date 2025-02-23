شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. أهم نصائح هاني الناظر لصحة الجلد ودعم المناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة خليلالأحد، 23 فبراير 2025 03:00 م
وكان الدكتور هانى الناظر، قد أكد أهمية تعزيز المناعة فى الطقس البارد من خلال مجموعة من النصائح:
-ارتداء الملابس القطنية الثقيلة عند الخروج المتأخر ليلا وفى الصباح الباكر.
- الاستغناء عن أجهزة التكييف والمراوح.
- الحرص على تناول طبق سلطة يوميا يحتوى على أوراق الجرجير والسلق والجزر والطماطم والفلفل الألوان ومضاف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون فهو ضرورى لتعزيز جهازنا المناعى لمواجهة الأمراض.
- تناول الفاكهة الطازجة خاصة الجوافة والرمان والبلح بديلا عن المربي والحلويات المصنعة.
- النوم المنتظم ليلا يحسن مناعتنا وصحتنا بصفة عامة.نصائح الدكتور هانى الناظر لصحة الجلد
وأوضح أن المركبات السامة التى تنمو على الليفة قد تؤدي إلى إصابة الجلد بالحساسية وقد يكون لها تاثير أكثر ضررا علي المدي الطويل.
وأشار إلى أن استخدام الليفة خطر حقيقى على صحة الإنسان، خاصة أنه على المدى البعيد قد يكون له أضراراً مزمنة على الجلد.
وعن البديل الأفضل لليفة، أكد الدكتور هانى الناظر استعمال صابونة الجلسرين لأنها طبيعية وآمنة ولا يوجد بها أى مركبات كيميائية ولا عطرية، مضيفاً أنه يمكنك استخدام الصابونة والشاور جيل مع الماء لغسل الجلد، وهذا كافِ للتخلص من الأتربة والجلد الميت أو أي مواد عضوية علي الجلد لأنه مذيب عضوي اساساً.
وأكد، أهمية شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجلد بشرب ٣ لتر من الماء كل يوم.
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