شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. أهم نصائح هاني الناظر لصحة الجلد ودعم المناعة والان مع تفاصيل الخبر

نصائح الدكتور هانى الناظر لتعزيز المناعة فى الطقس البارد وكان الدكتور هانى الناظر، قد أكد أهمية تعزيز المناعة فى الطقس البارد من خلال مجموعة من النصائح: -ارتداء الملابس القطنية الثقيلة عند الخروج المتأخر ليلا وفى الصباح الباكر.

- الاستغناء عن أجهزة التكييف والمراوح.

- الحرص على تناول طبق سلطة يوميا يحتوى على أوراق الجرجير والسلق والجزر والطماطم والفلفل الألوان ومضاف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون فهو ضرورى لتعزيز جهازنا المناعى لمواجهة الأمراض.

- تناول الفاكهة الطازجة خاصة الجوافة والرمان والبلح بديلا عن المربي والحلويات المصنعة.

- النوم المنتظم ليلا يحسن مناعتنا وصحتنا بصفة عامة.

وقال الدكتور هانى الناظر لـ"الخليج 365"، إن المصريين اعتادوا على استخدام "الليفة" فى الاستحمام منذ سنوات عديدة، والليفة هى نبات طبيعى له ألياف ويسمى نبات "اللوف"، ولكن ثبت علمياً تراكم أنواع مختلفة من الميكروبات تنمو عليها عندما نتركها بعد الاستحمام في حالة بلل حيث تتغذي تلك الميكروبات على أليافها وينتج عنها مركبات سامة ضارة بالجلد تؤدي الي فقدان نضارته وحيويته.

نصائح الدكتور هانى الناظر لصحة الجلد

وأوضح أن المركبات السامة التى تنمو على الليفة قد تؤدي إلى إصابة الجلد بالحساسية وقد يكون لها تاثير أكثر ضررا علي المدي الطويل.

وأشار إلى أن استخدام الليفة خطر حقيقى على صحة الإنسان، خاصة أنه على المدى البعيد قد يكون له أضراراً مزمنة على الجلد.

وعن البديل الأفضل لليفة، أكد الدكتور هانى الناظر استعمال صابونة الجلسرين لأنها طبيعية وآمنة ولا يوجد بها أى مركبات كيميائية ولا عطرية، مضيفاً أنه يمكنك استخدام الصابونة والشاور جيل مع الماء لغسل الجلد، وهذا كافِ للتخلص من الأتربة والجلد الميت أو أي مواد عضوية علي الجلد لأنه مذيب عضوي اساساً.

وتابع "هناك أشخاص نفسياً يرغبون في استعمال وسيلة ما مع الصابون فانه يمكن استخدام الليفة المصنعة بأنواعها المختلفة كبديل لليفة الطبيعية، ولكن لا داعِ عموماً من دعك الجلد أثناء الاستحمام لأن الجلد الميت يتم إزالته بالماء والصابون بدون دعك للجلد.

وأكد، أهمية شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجلد بشرب ٣ لتر من الماء كل يوم.