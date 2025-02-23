شكرا لقرائتكم خبر عن مرض إبراهيم شيكا.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المستقيم والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك المصاب بالسرطان، لمسح ذرى في أحد المستشفيات اليوم، ضمن البرنامج العلاجي المحدد له، وكانت زوجته قد أعلنت آخر تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شيكا سيتوجه إلى المستشفى اليوم لعمل مسح ذرى، حيث يتواجد فى المنزل ويتوجه للمستشفى لعمل الفحوصات فى وقتها بسبب المصروفات المالية التى لا يقدر على تحملها، وعدم تكفل أى جهة بعلاجه.

ووفقا لهذا يقدم ”الخليج 365” لقرائه كل ما يخص مرض سرطان المستقيم الذي أصيب به شيكا، وفقا لموقع fascrs.

ما هو سرطان المستقيم؟

المستقيم هو نهاية الأمعاء الغليظة، التي تتكون من القولون ومنه. وعندما ينشأ سرطان المستقيم، يكون في البطانة الداخلية. يعد سرطان المستقيم من الأنواع المتقدمة، والتي يمكن علاج أغلبها عند تشخيصها في المراحل المبكرة، التي ترفع من نسب الشفاء.

أعراض سرطان القولون

من الغريب في هذا النوع من السرطان أنه له أعراض ظاهرة له في أغلب الحالات، بل أنه في الغالب ما يتم الكشف عن الأعراض عندما يتم الخلط بينها وبين أمراض أخرى، مثل الإصابة بالبواسير. ولكن بعض الأعراض تظهر على شكل تغير في حجم وشكل البراز، تغير في طبيعة الأمعاء، البراز الدموي، ألم في البطن، التعب العام والوهن، فقدان للوزن غير مبرر. ويجب نقل ومناقشة هذه الأعراض مع المختص.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون؟

وفقًا لتقرير نشره في موقع fascrs، فأن هذا النوع من السرطان يزداد فرص الإصابة به مع التقدم في العمر. إلا أن بدء الفحص يجب أن يبدأ من السنة الخامسة والأربعين. وترتفع فرص الإصابة به عند وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، سواء القولون أو المستقيم، خاصة إذا كان أحد الوالدين أو الأخوة. كذلك التاريخ المرضي في مرض التهاب الأمعاء وأورام القولون والمستقيم، وكذلك متلازمات السرطانات العائلية.

اختبارات الكشف عن سرطان المستقيم

يجب العرض على الطبيب المختص، الذي يجري فحصًا طبيًا وبدينيًا كاملاً، ويفحص المستقيم فاحصًا جيدًا. ويمكن إخضاع المريض لفحص المستقيم أو تنظير القولون السيني.

علاج سرطان المستقيم

تختلف طبيعة وماهية علاج سرطان المستقيم من خلال المرحلة التي تم الكشف عنها فيها. فإذا كان محصورًا بين القولون والمستقيم ولم يتم العثور على عقد لمفاوية، فغالباً ما تتم إزالته بالجراحة. وفي حالات أخرى قد يكون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي هو الحل، ويكون عادة ما يلي الإجراء الجراحي لإزالة الجزء المصاب من المستقيم جراحيًا. كل حالة من حالات سرطان القولون لها علاج فردي وفقًا لدرجتها. هناك بعض الدرجات المبكرة منه التي يكتفي باستئصال جزء من الورم من خلال فتحة الشرج، وهو يعد استئصالاً موضعيًا. يتم إجراء الجراحة بواسطه جراحي المستقيم والقولون وقد يستخدمون الجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية.