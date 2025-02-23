شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكر ترد على موبايلك وأنت قلقان.. اعرف إيه هو رهاب التليفون والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الهواتف جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ومع ذلك، بالنسبة لبعض الناس، فإن مجرد التفكير في الرد على مكالمة يمكن أن يؤدي إلى إثارة القلق فتؤثر هذه الحالة المعروفة باسم رهاب الهاتف أو قلق الهاتف، على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب إجراء محادثات هاتفية على الرغم من الحاجة إلى البقاء على اتصال.

وفي هذا الصدد، وفقا لموقع " onlymyhealth"، كيف يمكن أن ينبع الخوف من التليفون من القلق الاجتماعي، أو الخوف من الحكم، أو التجارب السلبية السابقة، إذا وجدت نفسك تتجنب المكالمات، أو تشعر بالإرهاق، أو تعاني من أعراض جسدية مثل التعرق أو تسارع ضربات القلب، فقد تكون تعاني من الخوف من التليفون.

أسباب الخوف من التليفون من العوامل الشائعة التي تؤدي إلى ظهور هذا الخوف ما يلي:

القلق الاجتماعي: يعاني العديد من الأفراد المصابين برهاب الهاتف أيضًا من القلق الاجتماعي، غياب المؤشرات البصرية في المحادثات الهاتفية يتطلب منك النضال في تفسير معنى شخص آخر وهذا يسبب التحليل المبالغ فيه وزيادة التوتر.

يشعر الناس بضغط هائل عندما يحتاجون إلى الرد بشكل صحيح في ظل قيود الوقت، وعادة ما يتردد الناس في التحدث عبر الهاتف لأنهم يخشون ارتكاب الأخطاء والتعرض للانتقاد بسبب نبرة صوتهم وقدرتهم على التحدث.

معالجة أي تفاعل سلبي عبر الهاتف يؤثر سلباً على المحادثات الهاتفية المستقبلية لأنه يسبب القلق بشأن الاتصال بالآخرين.

غياب الاتصال المباشر يجعل المحادثات الهاتفية تبدو غير مستقرة بالنسبة للمستخدمين، وبسبب عدم اليقين بشأن من سيتصل وموضوع المناقشة، تميل مستويات القلق إلى الارتفاع.

علامات وأعراض رهاب التليفون تظهر أعراض رهاب التليفون بشكل مختلف لدى الأفراد، ولكن العلامات الشائعة تشمل:

تجنب المكالمات الهاتفية تماما.

إحساس قلق أو يصاب بالذعر عندما يرن الهاتف.

أعراض جسدية مثل التعرق، والارتعاش، أو تسارع ضربات القلب.

الإفراط في التفكير أو التدرب على المحادثات قبل إجراء مكالمة.

تفضيل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني على التواصل عبر الهاتف.

إذا بدت لك هذه الأعراض مألوفة، فأنت لست وحدك، والمفتاح هنا هو التعرف على المشكلة واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها.

نصائح لإدارة الخوف من التليفون

أوضح التقرير أن دماغنا ينظر إلى المكالمات الهاتفية باعتبارها شيئًا لا يمكن التنبؤ به، وبالتالي يثير رد فعل القتال أو الهروب، واقترحت بعض الطرق التي تساعد الأشخاص الذين يمرون بهذه التجربة.

لكسر هذه المقاومة، يوصي التقرير بالبدء بالانتصارات الصغيرة - الرد على المكالمات ذات المخاطر المنخفضة أولاً.

التنفس الواعي قبل البدء في الكتابة يقلل من القلق، كما أن تحضير النقاط الرئيسية يساعد في تخفيف حالة عدم اليقين.

تذكر أن الأمر ليس مسألة حياة أو موت، وهذا هو بالضبط ما تحتاجه لجعل عقلك يصدق ذلك، بدلاً من النظر إلى المكالمات الهاتفية باعتبارها مصدرًا للتوتر، قم بإعادة صياغتها باعتبارها فرصة للتواصل أو حل مشكلة.

إذا كان ذلك ممكنًا، استخدم مكالمات الفيديو كخطوة أولى، فرؤية تعبيرات وجه الشخص الآخر قد تجعل التفاعل يبدو أكثر طبيعية وأقل ترويعًا.

يمثل الخوف من الهاتف مشكلة واسعة الانتشار يتجاهلها كثير من الناس حتى تمنعهم من تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

اطلب المشورة من المعالج عندما تؤثر المشكلات المتعلقة بالهاتف على حياتك اليومية إلى حد كبير، يعمل العلاج السلوكي المعرفي بشكل جيد للغاية كنهج علاجي لعلاج الرهاب واضطرابات القلق، عندما تتلقى ردود فعل إيجابية مواتية، تتراكم ثقتك بنفسك مما يحفزك على التقدم أكثر، يمكنك السيطرة على الاتصالات الهاتفية وتقليل مستوى القلق لديك من خلال الأساليب العملية وتحديد الأسباب.

