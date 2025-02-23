شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الدكتور هانى الناظر.. اعرف آخر نصائحه الطبية والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث ، ويقدم الخليج 365 في هذا التقرير، آخر تصريحاته حول مخاطر عدم تجفيف القدمين بعد غسلها وبعد الوضوء.

وكان الدكتور هانى الناظر، قد أكد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن عدم تجفيف القدمين بعد الوضوء من العادات الخاطئة التى قد تسبب لك الأمراض دون أن تدرى، حيث يسبب عدم تجفيف القدمين وتهويتها بعد الوضوء الإصابة بمرض "القدم الرياضى" أو "تينيا بين الأصابع.

وأوضح الدكتور هانى الناظر"، أن عدم تجفيف القدمين وتهويتها يسبب تراكم البكتريا والفطريات بين الأصابع، وهو ما يسبب مرض "تينيا بين الأصابع" أو "القدم الفطرى".

وأشار إلى أنه يجب أن نستخدم ورق التواليت لتجفيف الأصابع والقدمين، وحذر من استخدام أو تخصيص فوطة معينة لتجفيف القدمين بعد الوضوء لأن هذا يؤدى لتراكم الفطريات والبكتريا على الفوطة مرة أخرى.

وأكد هانى الناظر، أن مرض تينيا بين الأصابع عبارة عن فطريات تنمو بين أصابع القدم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتراكم المياه والعرق بين الأصابع وهو ما يؤدى لنمو الفطريات.

وأوضح أن أعراض المرض تتمثل فى الالتهاب والأحمرار بين أصابع القدمين، حكة، حرقان، مضيفاً أن علاج القدم الفطرى تتمثل فى التهوية الجيدة وتجفيف القدمين بعد الوضوء.