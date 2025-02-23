شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. إزاى نحمى كبار السن في انخفاض درجات الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 11:00 ص

مع انخفاض درجات الحرارة الشديد التي تشهدها البلاد، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، كيف يمكننا حماية كبار السن خلال هذا الانخفاض في درجات الحرارة وتقليل فرص تعرضهم لمشاكل صحية؟.

أجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي، والذي قدم العديد من النصائح الصحية الجيدة لكبار السن مع انخفاض درجات الحرارة، والحد من إصابتهم بالأمراض التنفسية، ومنها:

1. التدفئة الجيدة

تأكد من أن درجة حرارة المنزل لا تقل عن 20 درجة مئوية، واستخدم البطانيات الدافئة والمدافئ الآمنة.

2. الملابس المناسبة

ارتداء طبقات متعددة من الملابس الدافئة، بما في ذلك الجوارب والقبعات والقفازات.

3. التغذية السليمة

تناول وجبات دافئة وغنية بالسعرات الحرارية لتعزيز الطاقة والدفء، بالإضافة إلى شرب المشروبات الساخنة.

4. الحركة المستمرة

تحفيزهم على التحرك داخل المنزل لتحسين الدورة الدموية، حتى وإن كان ذلك من خلال المشي البسيط أو التمارين الخفيفة.

5. تجنب الخروج في البرد

إذا كان لا بد من الخروج، يجب ارتداء الملابس الثقيلة وتغطية الرأس والرقبة واليدين جيدًا.

كما قدم التقرير، أبرز الأطعمة الصحية التي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة العامة والمناعة، خاصةً لكبار السن خلال انخفاض درجات الحرارة، ومنها:

1. الخضروات والفواكه

الخضروات الورقية: مثل السبانخ، الكرنب، والجرجير.

الفواكه الغنية بفيتامين سي: مثل البرتقال، الليمون، والكيوي، لتعزيز المناعة.

الخضروات الجذرية: مثل البطاطا الحلوة والجزر لاحتوائها على الألياف والفيتامينات.

2. البروتينات الصحية

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين لاحتوائها على أوميجا-3.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا لتوفير البروتين النباتي والألياف.

الدواجن واللحوم الخالية من الدهون: مصدر جيد للبروتين والحديد.

3. الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، الأرز البني، غنية بالألياف وتساعد في الشعور بالشبع.

4. منتجات الألبان

مثل الزبادي والجبن القليل الدسم، لاحتوائها على الكالسيوم الضروري لصحة العظام.

5. الدهون الصحية

المكسرات والبذور: مثل اللوز، الجوز، وبذور الشيا.

الزيوت الصحية: مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو.

6. السوائل

شرب الماء بانتظام للحفاظ على الترطيب.

المشروبات الدافئة الصحية مثل الشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية مثل الينسون والبابونج.

