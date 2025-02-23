شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة كوجبة خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

توفر البطاطا الحلوة غنية بالعناصر الغذائية، فوائد صحية مذهلة، فهى غنية بمحتواها من الماء والكربوهيدرات والبروتين والألياف والمعادن والفيتامينات الأساسية، بما في ذلك فيتامينات A وC وB6 وE بجانب المعادن من البوتاسيوم والمنجنيز، والمركبات النباتية المفيدة مثل بيتا كاروتين وحمض الكلوروجينيك والأنثوسيانين والكومارين، لذلك فإن تناولها كوجبة خفيفة باعتدال يمكن أن يوفر العديد من الفوائد لصحتك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة كوجبة خفيفة:

التحكم في نسبة السكر في الدم

تساعد البطاطا الحلوة على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، حيث يتراوح مؤشرها الجلوكوزى من المتوسط إلى المرتفع من 44 إلى 96، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكر عند تناولها باعتدال، كما يساعد محتوى المنجنيز فيها على تعزيز عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر ومنع ارتفاعه.

مفيدة للهضم

البطاطا الحلوة ممتازة للهضم بسبب محتواها من الألياف، فهي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان (15-23%) مثل البكتين والألياف غير القابلة للذوبان (77-85%) بما في ذلك السليلوز واللجنين، ويوصي خبراء الصحة بتناول 21-38 جرامًا من الألياف يوميًا للوقاية من الأمراض الخطيرة.

مفيدة لصحة القلب

يعمل فيتامين B6 الموجود في البطاطا الحلوة على تعزيز صحة القلب من خلال خفض مستويات الهوموسيستين في الجسم، والذي يرتبط بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتواها من البوتاسيوم في الحفاظ على توازن السوائل وخفض ضغط الدم.

تعزيز المناعة

يمكن أن تساعد مركبات البطاطا المضادة للالتهابات مثل الأنثوسيانيدات والكولين في تعزيز المناعة، كما يساعد محتوى الحديد في مقاومة الإجهاد، ويزيد من إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وينظم وظيفة المناعة.

يمكن محاربة السرطان

البطاطا الحلوة لها خصائص مضادة للسرطان بسبب محتواها الغني من مضادات الأكسدة، وخاصة الكاروتينات، والتي وجد أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والكلى والثدي، حيث تحتوي البطاطا الحلوة الأرجوانية على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق.