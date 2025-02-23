شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 طرق لدايت الصيام المتقطع تساعدك على النجاح دون الشعور بالجوع والان مع تفاصيل الخبر

الصيام المتقطع هو طريقة لفقدان الوزن تساعدك على التبديل بين أوقات لتناول الطعام وأوقات التوقف عن تناول الطعام، يعمل الصيام المتقطع على مبدأ تناول ما تريد في أوقات عدم الصيام، ولكن يجب إعطاء الأولوية للوجبات المتوازنة، بحسب موقع تايمز ناو.

ويوصي الخبراء بتجنب الوجبات عالية السعرات الحرارية بعد انتهاء الصيام وإشباع الجوع بالألياف المغذية والدهون الصحية والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة.

وفي حين أبدت العديد من الدراسات تأييدها لهذه الخطة الغذائية لأنها تساعد في إنقاص الوزن وتنظيم الهضم ومستويات السكر في الدم وتحافظ على نشاطك، إليك بعض النصائح السهلة التي يجب أن تعرفها لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من نتائجك.

وتشمل بعض هذه التوصيات ما يلي:

كن حذرا

وفقًا للخبراء، يجب عليك بذل جهد واعٍ لإبطاء وتيرة تناول الطعام في الأوقات التي تصوم فيها. يمكنك الاستماع إلى تأمل موجه مرة واحدة يوميًا لمدة 4-5 دقائق فقط، مما قد يساعد في تحسين اليقظة وإبطاء وتيرة تناول الطعام، بما في ذلك أثناء الوجبات والوجبات الخفيفة.

تقول الدراسات إن تناول الطعام ببطء وتناول كميات صغيرة منه يشجع على الشعور بالشبع ويقلل من تناول السعرات الحرارية. وهذا من شأنه أن يساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي الصحي.

أوقف الصيام المتقطع في الأيام النشطة

يقول خبراء التغذية إنه من المهم للغاية فهم التوقيت والوتيرة التي يعمل بها جسمك. لا تحمّل جسمك أبدًا أي عمل إضافي في اليوم الذي تقيد فيه تناول الطعام. بدلاً من ذلك، خطط لأيام الصيام المتقطع لتكون أيام راحتك. ومع ذلك، تأكد من القيام ببعض تمارين التمدد الخفيف أو ممارسة اليوجا.

يقول الخبراء إن قيامك بأنشطة ثقيلة في ساعات الصيام أمر مؤكد أنه سيؤدي إلى إرهاق جسمك وزيادة خطر تعرضك للإصابات.

تناول الأطعمة التى تشعرك بالشبع

هناك العديد من الأطعمة التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، وتشمل هذه الأطعمة:

الأفوكادو

البيض

المكسرات والبذور

البقوليات

المأكولات البحرية

الفواكه والخضروات

ولذلك يجب أن تجعل هذه الأطعمة أولوية في أيام الصيام.

التركيز على تناول السعرات الحرارية

عند اتباع نظام الصيام المتقطع، تأكد من تناول سعرات حرارية أقل من 500 سعرة حرارية في أوقات الصيام. من المهم إعطاء الأولوية لجودة الطعام والحصول على أكبر قدر ممكن من التغذية من وجباتك ووجباتك الخفيفة، لذا حد من تناول الأطعمة المصنعة وركز أكثر على تناول الأطعمة الطازجة.

بحسب الخبراء، يمكنك الاستمتاع بالحلويات بين الحين والآخر، ولكن عليك موازنة السعرات الحرارية المتبقية بالفواكه والخضروات حتى يحصل جسمك على ما يكفي من العناصر الغذائية للطاقة، وعظام وأسنان صحية، ومناعة.

أضف المزيد من الأعشاب والتوابل

تحتوي الأعشاب والتوابل بشكل طبيعي على الكثير من العناصر الغذائية، والتي يحتاجها جسمك بشكل عام من أجل الصحة والعافية. يمكن للأعشاب مثل الريحان وإكليل الجبل "الروزماري" وعصير الليمون والكزبرة أن تضفي نكهة مميزة على أي طعام.

تقدم التوابل الطبيعية فوائد عديدة تساعد على تقليل الالتهاب، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

