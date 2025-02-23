طرق التعامل مع طفح الحفاض وأفضل العلاجات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 10:23 صباحاً - يعد طفح الحفاض لدى طفلك هو طفح جلدي أحمر اللون، يوجد عادة في منطقة الحفاض، ولكنه يمكن أن ينتشر أيضًا إلى الساقين أو الظهر، وهناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب طفح الحفاض، ولكن الشيء الرئيسي هو بشرة الطفل الحساسة، خاصة في الأسابيع والأشهر القليلة الأولى من الولادة، كما يمكن أن ينشأ هذا الالتهاب بسبب ظروف الاحتكاك المصحوبة بالرطوبة ونقص دوران الهواء في منطقة الأرداف والفخذ ونتيجة لذلك، يشعر الطفل بالألم ويصبح صعب الإرضاء. فيما يلي وفقًا لموقع "webmd" الطريقة الصحيحة للتعامل مع طفح الحفاضات عند الأطفال وأفضل العلاجات الطبيعية.

أسباب طفح الحفاضات عند الأطفال

عدم تغيير الحفاضات يسبب الالتهابات البكتيرية- الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يؤثر طفح الحفاض على الأطفال في أي عمر وهناك عدد من الأسباب الشائعة التي تجعل الطفل يعاني من طفح الحفاض، وهي:

الالتهابات البكتيرية بسبب عدم تغيير الحفاضات بشكل دوري بحيث يتلامس الجلد مع العرق والبول وحتى البراز لفترة طويلة جدًا.

بسبب عدم تغيير الحفاضات بشكل دوري بحيث يتلامس الجلد مع العرق والبول وحتى البراز لفترة طويلة جدًا. الحساسية تجاه مواد الحفاضات أو الصابون أو الشامبو أو غيرها من المنتجات التي يتم استخدامها.

تجاه مواد الحفاضات أو الصابون أو الشامبو أو غيرها من المنتجات التي يتم استخدامها. حجم الحفاض غير صحيح (فضفاض جدًا أو ضيق جدًا)

غير صحيح (فضفاض جدًا أو ضيق جدًا) عادةً ما يهاجم طفح الحفاض الأطفال الذين جربوا الأطعمة الصلبة للتو وذلك لأن الغذاء الصلب يغيّر تركيبة البراز لدى الطفل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الطفح.

قد يهمكِ الاطلاع إلى مخاطر تأخير تغيير الحفاض للرضيع

التعامل مع طفح الحفاضات

يجب على الأمهات والآباء التحلي بالصبر والمثابرة في تهدئة أطفالهم أثناء عملية الشفاء، لأن جلد الطفل الحساس سيشعر بالتأكيد بألم شديد عدما تتعرض المنطقة المصابة بالطفح الجلدي للاحتكاك، لذلك سيبكي أكثر. الطريقة الصحيحة لعلاج طفح الحفاض هي كما يلي:

الماء الدافئ للاستحمام

يجب على الأمهات والآباء أن يعلموا أن بشرة الطفل لا تحتاج في الواقع إلى الكثير من الاستحمام، فثلاث مرات فقط في الأسبوع يكفي لطفلك الصغير، والأهم من ذلك، يجب تجنب استخدام الماء الدافئ في كثير من الأحيان، خاصة بالنسبة لمنطقة الأرداف والفخذ لدى الطفل عندما يتأثر الطفح الجلدي. يمكن أن يؤدي لمس الماء الدافئ إلى إطالة عملية الشفاء في جلد الطفل.

تجفيف الطفل بعد الاستحمام

بعد الاستحمام، امسحي الطفل بمنشفة ناعمة. تأكدي من جفاف الجسم تمامًا قبل ارتداء الحفاضات والملابس، حتى لا يبقى أي أثر للماء؛ حتى لا يتسبب في شعور الطفل بالرطوبة أو الفطريات، ويجب أيضًا الانتظار من 5 إلى 10 دقائق قبل ارتداء الحفاض حتى تجف المنطقة الحساسة لدى الطفل تماماً، ثم القيام بوضع مرطب أو زيت خاص للأطفال لا يحتوى مواد كيماوية وعطور.

تغيير الحفاضات بانتظام

يعد السبب الرئيسي لطفح الحفاض هو مناطق الجلد التي تتلامس مع براز الطفل لفترة طويلة، ويمكن تقليل خطر الإصابة بطفح الحفاض وإذا كان طفح الحفاض مصحوبًا بعلامات أخرى، مثل الانزعاج والحمى لفترة طويلة، فيجب على الأم فحص الطفل لدى الطبيب للتشخيص والعلاج حتى يستعيد طفلك صحته.

بودرة التلك

إذا كان طفلك يعاني من طفح الحفاض، فمن الجيد ألا تستخدمي البودرة لفترة من الوقت. فإن استخدام البودرة في منطقة الحفاض يمكن أن يجعل الطفح الجلدي لدى الطفل أسوأ. يمكن أن تتجمع جزيئات المسحوق وتختلط مع العرق، مما يخلق بيئة رطبة ويصبح مكانًا لنمو الفطريات والبكتيريا. وبدلاً من ذلك، يمكن للأمهات استخدام كريم أطفال فعال في حماية البشرة من التهيج.

منتجات مضادة للحساسية

من المهم اختيار المنتجات المضادة للحساسية - الصورة من موقع AdobeStock

من المهم اختيار المنتجات المضادة للحساسية، لتقليل مخاطر الحساسية والتهيج لأنها خالية من العطور والمواد الكيميائية، فتعد بشرة الأطفال أرق بنسبة 30% مقارنة ببشرة البالغين، لذلك، تأكدي من اختيار كريمات وبعض أنواع الصابون والمناديل المبللة المضادة للحساسية لحماية بشرة طفلك من التهيج والطفح الجلدي.

علاجات طبيعية لطفح الحفاضات

حليب الثدي

يساعد على علاج طفح الحفاض و تحتاج الأمهات فقط إلى وضع بضع قطرات من حليب الثدي على المنطقة المصابة وتركها لفترة حتى تجف.

زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند لعلاج الطفح الجلدي عند الأطفال؛ لاحتوائه على الدهون المشبعة التي تساعد على الحفاظ على بشرة الطفل ناعمة ورطبة.

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات التي تساعد في علاج الطفح الجلدي. استخدمي نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند النقي وافركيها بلطف على منطقة الطفح الجلدي مرة أو مرتين يوميًا.

صودا الخبز

صودا الخبز قادرة أيضًا على موازنة درجة الحموضة في بشرة الطفل ومحاربة تكون الميكروبات مثل البكتيريا والفطريات التي تعد من الأسباب الشائعة لطفح الحفاض. يمكنك إضافة ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز إلى 4 أكواب من الماء الدافئ، واستخدامه لغسل المنطقة المصابة بالطفح الجلدي وتجفيفها بمنشفة نظيفة ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة فقط يوميًا.

الزبادي

للزبادي خصائص طبيعية مضادة للالتهابات فهو فعال في علاج الالتهابات الفطرية والميكروبية المختلفة، فهو علاج منزلي رائع لعلاج طفح الحفاضات. إذا كان الطفل يستطيع تناول المزيد من الأطعمة الصلبة، قدمي له القليل من الزبادي ليتناوله يوميًا، ولكن إذا كان الطفل لا يزال صغيرًا جدًا، ضعي الزبادي في طبقة سميكة إلى حد ما على المنطقة المصابة.

جل الصبار

يتميز الصبار بخصائصه العلاجية لتهدئة بشرة الطفل المتهيجة، فهو يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات تقتل البكتيريا التي تسبب طفح الحفاض.

ضعي القليل من جل الصبار على أطراف أصابعك وضعيه على المنطقة المصابة ويمكنك استخدامه من 2 إلى 3 مرات في اليوم.

كل ما تريدين معرفته عن الطفح الجلدي لدى الأطفال وطرق العلاج

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.