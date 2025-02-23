شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رمضان.. لو عندك مرض مزمن.. اعرف كل ما يخض الجلطات والصيام والان مع تفاصيل الخبر

لصيام رمضان بشكل صحي وآمن، يجب على مرضى الجلطات اتباع بعض الشروط والاحتياطات المهمة لتجنب المضاعفات الصحية، التي قدمها استاذ القلب والأوعية الدمية في كلية طب القصر العيني الدكتور حسين كمال.

اكد استشاري الأوعية الدموية، انه يجب علي مرضي الجلطات سواء في الاوردة او الشرايين استشارة الطبيب قبل الصيام، وذلك لمعرفة ما إذا كان الصيام آمنًا له، بناءً على حالته الصحية ونوع الأدوية التي يتناولها.

واضاف، انه يجب تنظيم تناول الأدوية فاذا كان المريض يتناول أدوية مميعة للدم فقد يحتاج الطبيب إلى تعديل الجرعات لتناسب الصيام، بالاضافة الي انه بعض الأدوية لا يمكن تغيير أوقاتها، مما قد يستدعي الإفطار.

واشار الي ضرورة الحفاظ على الترطيب لمريض الجلطات فشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لمنع الجفاف، الذي قد يزيد من خطر تخثر الدم، مع ضرورة تجنب المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي بكميات كبيرة.

وحث علي ضرورة تناول وجبات متوازنة، ويكون التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتينات الصحية، مثل الخضروات، الفواكه، والأسماك، مع ضرورة تجنب الأطعمة الدهنية والمالحة التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الجلطات.

وبالنسبة لوجبة السحور يجب تناولها قبل الفجر مباشرة للحفاظ على مستوى الطاقة طوال اليوم، مع ضرورة تجنب الإرهاق عن طريق بذل مجهود بدني شاق أثناء النهار، ويجب أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم المنتظم.

علامات الخطر لدي مرضي الجلطات اثناء الصيام وضرورة الافطار الفوري



مراقبة الأعراض الخطيرة، ويجب الإفطار فورًا والتوجه للطبيب إذا ظهرت أي من هذه الأعراض دوخة شديدة أو فقدان التوازن، صداع شديد غير معتاد، خدر أو ضعف مفاجئ في أحد الأطراف،صعوبة في التحدث أو الرؤية.

