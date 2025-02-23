شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الثعلبة البقعية.. اعرف أعراضها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

الثعلبة البقعية أحد أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي تتسبب في تساقط الشعر المفاجئ في فروة الرأس ومناطق أخرى من الجسم على مستويات مختلفة، وتختلف شدتها من شخص إلى آخر، ولها من الأنواع ثلاثة: الثعلبة البقعية والثعلبة الشاملة التي تتساقط فيها شعر فروة الرأس والثعلبة الشاملة التي يتساقط فيها الشعر في الجسم بالكامل، وفقًا لموقع "naaf".

تعريف الثعلبة

تعني الثعلبة وفقًا لتقرير نشره في موقع تلك البقع التي يتساقط فيها الشعر، مثل تحت الإبطين والساقين وفروة الرأس والجسم بالكامل.

من يمكنه الإصابة بالثعلبة البقعية؟

يعاني حوالي 2% من الأشخاص حول العالم من الثعلبة البقعية. يمكن لأي شخص في جميع الأعمار الإصابة بالثعلبة البقعية. غالبًا ما يظهر تساقط الشعر لأول مرة أثناء الطفولة، ولكن كيفية حدوثه تختلف من شخص إلى آخر. ومع ذلك، يظهر في الأشخاص بشكل واضح في أكثر من 80% من الحالات قبل حلول سن الأربعين.

أسباب الثعلبة البقعية

الثعلبة مرض متعدد الجينات مرتبط بالعوامل الوراثية. الجينات والعالمية هي السبب الأول في إصابة أغلب الحالات به. وهو مرض مناعي ذاتي يصيب الأشخاص بسبب اختلافات جينية حادة. يزيد خطر الإصابة كلما كان لك قريب مصاب بالثعلبة البقعية. يصيب بالفعل من لديهم استعداد وراثي لهذا الأمر.

أعراض الثعلبة

- تساقط الشعر في فروة الرأس أو منطقة اللحية أو مناطق في الوجه أو مناطق أخرى في الجسم بها شعر.

- تساقط الشعر ونموه مرة أخرى في نفس التوقيت في مناطق مختلفة في الجسم.

- تساقط الشعر بشكل كبير في فترات قصيرة، وغالبًا ما يكون في جانب واحد من جوانب فروة الرأس.

- أعراض مرتبطة بالإصابة بالثعلبة، مثل الوحدة والانسحاب وبعض الاكتئاب والضغط والغضب واليأس نتيجة تساقط الشعر أو الشعور بالذنب لأن أغلب الأشخاص قد يورثوا هذا المرض إلى أطفالهم.

علاج الثعلبة

مرض الثعلبة هو مرض مناعي ذاتي، ولذلك لا يمكن علاجه من جذوره. ولكن قد ينجح العلاج لتخفيف تساقط الشعر بنسبة قد تصل إلى 50% من المرضى. وهناك ثلاثة علاجات جديدة للثعلبة وافق عليها FDA، ولكن أغلب العلاجات قد يكون لها ارتجاع لحالة سقوط الشعر مرة أخرى نظرًا لأنها مرض مزمن. يمكن إدارة المرض من خلال الأدوية وفقًا للطبيب المختص ووفقًا لدرجة الثعلبة. يمكن استشارة المختص النفسي إذا رافقته مشكلات واضطرابات نفسية.