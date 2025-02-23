شكرا لقرائتكم خبر عن بتصحى جعان في نص الليل.. وجبات مناسبة لا تفسد الدايت والان مع تفاصيل الخبر

عند استيقاظتك في منتصف الليل، وأنت تشعر بالجوع الشديد، ليس من الخطأ كما يعتقد البعض تناول الوجبات الخفيفة، ولكن عليك الالتزام بخيارات صحية ومفيدة غنية بالألياف والمغذيات لكي تقي نفسك زيادة الوزن وتشعر بالشبع.

وجبات صحية فى منتصف الليل

خيارات صحية يمكنك تناولها ليلاً، وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبى، فهناك كثير من الخيارات الصحية التي يمكن أن تتناولها قبل النوم أو في أوقات متأخرة من الليل، والتي من بينها:

- كوبًا من الفول السوداني المملح المحمص ورقائق الشوكولاتة الداكنة مع أي فاكهة مجففة مثل الكرز. هذا الخليط يعد غنيًا بالألياف ووجبة خفيفة صحية يمكنك الاعتماد عليها ليلاً.

- الموز حلو المذاق ويتميز بغناه بالبروتين والبوتاسيوم، يمكن أن تضيف إليه زبدة الفول السوداني. هذه الوجبة الخفيفة تعد من الخيارات الصحية جدًا ليلاً.

- لا تنسى التمر الحلو والذيذ والمليء بالألياف، ويمكنك أن تحشيه بأي حشوة صحية مثل تناول ثلاث ثمرات من التمر محشوة زبدة اللوز، على سبيل المثال، أو القليل من العسل.

- الزبادي اليوناني المضاف إليه بعض الفاكهة الصحية مثل التوت المفروم أو بعض الجرانولا يمكن الاعتماد عليه كمصدر للبروتين والكالسيوم.

- يمكن الاعتماد على الخضروات والحمص كمزيد من الأطعمة المقرمشة والمالحة والمشبعة في وقت متأخر من الليل، وذلك يمكن أيضًا إضافة البروكلي أو أعواد الجزر أو الخيار المقطع أو الطماطم للمزيد من البروتين والعناصر الغذائية والترطيب.

- شرائح من البطاطا الحلوة المشوية مع القليل من زيت الزيتون، ويمكن إضافة الفلفل الأسود والملح وطهيها في الفرن لمدة 25 دقيقة لتصبح مقرمشة وصحية، ويمكن إضافة الزبادي اليوناني لها.

- طبق من الجبن كوجبة خفيفة منخفضة السكريات والكربوهيدرات، ويمكن إضافة بعض الخضروات له.

- احرص على أن تكون خياراتك على مدار اليوم صحية وجيدة توفي احتياجاتك الغذائية، واهتم بشرب