شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف آلام الظهر بخطوات بسيطة.. سهلة التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

الألم أسفل الظهر من المشكلات الشائعة للغاية، فلا يمكن أن تجد في محيطك شخصًا لا يعاني من هذه الآلام الشائعة. تلك الآلام تنتج عن الكثير من المشكلات والممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى هذا الألم الذي قد يبدو بسيطًا في البداية ثم يشتد ليصبح الألم شديدًا.

يؤكد تقرير نشره في موقع drorthooil أن بعض العلاجات الطبيعية وبعض الممارسات والنظم الغذائية يمكن أن تخفف الألم أسفل الظهر البسيط.

أسباب آلام أسفل الظهر الشائعة

أشهر أسباب الألم الظهر:

- الاجهادات الحادة للعضلات والالتواءات التي تحدث في العضلات نتيجة الاجهاد سواء نتيجة الإصابات أو الأنشطة اليومية أو ممارسة الرياضة أو أثناء التورم وتشنج العضلات الناتجة عن الالتهاب.

- زيادة الوزن أحد أهم المشكلات التي يعاني منها البعض وتتسبب بلا شك في الألم أسفل الظهر لديه لأن التحميل على العمود الفقري والظهر يكون أكثر من المعتاد.

- عدم اتباع نظام حياتي صحي وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة أو عدم ممارسة الأنشطة الرياضية وعدم تناول الطعام الصحي.

- بعض المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام ومشكلات العضلات ومشكلات الأعصاب.

طرق تخفيف الألم الظهر

يمكن تخفيف الألم الظهر من خلال مجموعة من النصائح البسيطة:

- العلاج الطبيعي: أحد أهم أنواع العلاجات السهلة للألم أسفل الظهر، فهناك تمارين مخصصة علاجية يحددها الطبيب المختص لكل شخص يعاني من الألم أسفل الظهر تحسن من العضلات والمرونة.

- تناول طعام صحي ونظام غذائي: يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم ويحتوي على الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات، كما أنه يحتوي على منتجات الألبان. تلك العناصر الصحية التي تعمل على تخفيف الألم وأوجاع الجسم.

- رفع الأشياء وحملها بطريقة صحية: وعدم إجهاد العضلات والعمود الفقري والانتباه للكل الحركات التي يمارسها الشخص يوميًا مثل الانحناء والانتصاب وغيرها حتى تمنع إجهاد العضلات وثبت العمود الفقري.

- تدليك المنطقة المصابة: باستخدام زيوت لتخفيف الألم مما يساعد على استرخاء توتر العضلات وتحسين الدورة الدموية وتعزيز فرص تقليل الالتهاب مما يحفز إطلاق الإندروفين مما يساعد على منهج الألم والشعور بالاسترخاء. اسأل طبيبك أولاً عن إمكانية تطبيق هذه الخطوات، ولابد من المتابعة مع طبيب مختص.