شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من الكبد الدهني.. اتبع هذه التغيرات البسيطة في نمط حياتك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن للتغييرات البسيطة، بما في ذلك شرب المزيد من الماء وتناول الطعام بشكل أفضل، أن تساعد في درء خطر صحي مميت محتمل وهو مرض الكبد الدهني، وذلك وفقا لموقع scmp.

يعد مرض الكبد الدهني حالة مرضية خطيرة في حالة إهمالها، يمكن الوقاية منها وعلاجها باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والترطيب الكافي.

فالكبد عضو حيوي يدعم عملية التمثيل الغذائي والمناعة والهضم وإزالة السموم وتخزين الفيتامينات، من بين وظائف أخرى. يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني عندما يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي، أو لا يمارسون قدرًا كافيًا من التمارين الرياضية أو يعانون من زيادة الوزن.

وتكون الأعراض قليلة وخفيفة في المراحل المبكرة، ولكن قد يشعر الأشخاص بالتعب والألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن و/أو فقدان الوزن غير المبرر.

إذا تقدم تراكم الدهون غير الطبيعي، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الكبد ، وتندب الكبد - التليف، والأخطر من ذلك، تليف الكبد - مما قد يؤدي إلى حالات مميتة مثل سرطان الكبد وفشل الكبد.

إن الكبد الدهني، هو أحد أكثر المخاطر الصحية التي يتم التقليل من شأنها مضيفًا أنه السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الكبد في الغرب.

ولحسن الحظ، فإن التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير.

وهناك بعض النصائح للحماية من أمراض الكبد وحمايته، ومنها: 1. تغيير نظامك الغذائي

قلل من تناول الدهون والسكريات، حيث أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأحماض الدهنية المشبعة، أو الأطعمة شديدة المعالجة ، تضع ضغطًا على الكبد. تجنب المشروبات الغازية المحلاة بتركيزات عالية من الفركتوز.

بدلاً من ذلك، تناول بانتظام المنتجات الكاملة مثل الخضروات الطازجة والفواكه قليلة السكر ومنتجات الحبوب الكاملة. ومن الأفضل تناول الفاكهة بدلاً من شربها في العصائر، والتي غالبًا ما تكون غنية بالفركتوز.

2. ترطيب الجسم بحكمة

اشرب كميات كبيرة من الماء أو الشاي غير المحلى، مما يساعد الكبد على أداء وظائفه الأساسية مثل تخليص الجسم من المواد الضارة.

قد يكون للقهوة أيضًا تأثيرات إيجابية، فقد أثبتت العديد من الأبحاث الحديثة قدرتها على تخفيف تلف الكبد.

3. تحرك أكثر

اجعل ممارسة التمارين الرياضية جزءًا من روتينك اليومي . لا يجب أن تستغرق التمارين الرياضية وقتًا طويلاً أو مكثفة. المشي أو ركوب الدراجة للذهاب إلى العمل أو استخدام السلالم بدلاً من المصعد كلها مفيدة لصحتك.

إذا كان بوسعك، قم بالتجول أثناء استخدام الهاتف في مكتبك - وهي طريقة أخرى للقيام ببعض التمارين الرياضية الإضافية.