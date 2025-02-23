شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. السكريات تدمر صحتك.. 13 ضرر لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 12:00 ص

قد تكون المرأة بشكل خاص هي الأكثر استهلاكًا للسكريات، خاصة عند حدوث تغيرات هرمونية لديها. فقط تتناول السكريات بسبب الجوع العاطفي أو تتناولها في أوقات الدورة الشهرية وغيرها من الأوقات. وعلى الرغم من أن المرأة تحتاج إلى نسب معينة من الدهون والسكريات في الجسم للحفاظ على مستويات هرمون الاستروجين والتقلبات الهرمونية الشهرية، إلا أنها لا يجب أن تفرط في تناول السكريات هذا ما أكده تقرير نشر في موقع moviement for modern Life.

أضرار السكريات والحلوى على صحة السيدات

السكريات لها أضرار صحية بالغة على الجميع، والافراط فيها يعظم من هذه الأضرار، ولكن للسيدات أضرار مضاعفة منها:

- السكر يرفع مستويات السيروتونين في الجسم، والسيدات تتمتع بنسب أقل من السيروتونين عن الرجال، وبالتالي الافراط في تناول السكر قد يسبب الإدمان.

- يعمل على تسريع عملية الشيخوخة وإيقاف النضارة والنشاط والقوة والجمال.

- يقلل من مرونة الأنسجة، مما يسبب ترهلات جلدية كثيرة تصيب بشرة السيدات.

- يزيد من فرص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

- يرتبط السكر بمقاومة الانسولين ومرض السكر.

- يؤثر على الحالة المزاجية والخصوبة ويزيد من التوتر في الجسم.

- يزيد من نمو وانتشار الخلايا غير الصحية في الجسم، عكس الخلايا الصالحة.

- يرفع مستويات هرمون الاستروجين، مما يؤثر على الصحة الهرمونية بشكل عام للسيدات، خاصة في أوقات اضطرابات الهرمونات مثل اضطرابات الدورة الشهرية، متلازمة التقيس المبيض، ومتلازمة ما قبل الحيض.

- قد يزيد من نمو الشعر في الوجه والجسم نتيجة زيادة مستويات الأندروجين.

- يزيد الخلل بين مستويات البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء، مما يسبب الانتفاخ والتهاب القولون لدى السيدات.

- يؤثر على الشعور بالشبع بشكل كبير، مما يزيد من الشهية بشكل واضح.

- يؤثر على الوزن، وبالتالي يزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

- يزيد من مستويات البروستاغلاندان، مما يزيد من تفاقم الألم أثناء فترة الحيض لدى السيدات.

ينصح التقرير بتقليل نسب السكريات بشكل عام واتباع الأنظمة الغذائية المقلة بشدة من نسب السكريات، خاصة للسيدات، للحفاظ على الصحة والنضارة والشباب.