شكرا لقرائتكم خبر عن علامة مبكرة للخرف يمكن ملاحظتها أثناء مشاهدة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

الخرف، هو حالة مرتبطة بالتدهور البطيء للدماغ، ويمكن أن يتسلل إلى حياتك اليومية بصمت، وغالبًا ما يظهر في شكل أعراض غير ضارة يتم تجاهلها باعتبارها نسيانًا، ومع ذلك، حتى العلامات الأولية التي تؤثر على الذاكرة والتنسيق والتغيرات في المشي والقدرة على التركيز على المهام اليومية، تخفي أدلة على أن المرض التنكسي العصبي يسيطر على حياتك، والذي قد يسرق في النهاية الاستقلال والتحكم في النفس، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفي مقال جديد، سلط الدكتور تيم ريتمان، استشاري علم الأعصاب، الضوء على هذه الأعراض المبكرة الأقل شهرة للخرف، والتي يمكن أن يلاحظها الأشخاص المقربون في الأسرة، ويمكن ملاحظة أحدها أثناء مشاهدة التلفزيون، حيث أن حدوث تغيرات في كيفية إدراكنا وكيفية تذكرنا يبدأ الأمر كله بأشياء يصعب ملاحظتها.

ويقول الدكتور ريتمان إن النسيان الخفيف، أو التغيرات في الإدراك أو طريقة التحدث يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة على وجود خطأ ما، وفي بعض الحالات، قد يكون انخفاض الحالة المزاجية، أو الآثار الجانبية للأدوية هي السبب، ولكنها قد تكون علامات مبكرة على الخرف .

عدم القدرة على متابعة قصة برنامج تلفزيوني

‘نها علامة أولية للخرف يمكن ملاحظتها عند متابعة التليفزيون، فقد يواجه الأشخاص الذين يعانون من المراحل المبكرة من الخرف صعوبة في التركيز على المهام اليومية أو قد يجدون صعوبة في متابعة قصة برنامج تلفزيوني.

وهناك علامات أخرى مبكرة تدل على الإصابة بالخرف:

نسيان الأماكن أو الأشياء من الماضي

قد يكون النسيان المبكر عبارة عن نسيان الأماكن أو الأشياء التي حدثت في الماضي، ويقول الدكتور ريتمان إن الشخص قد يسأل نفس السؤال في تتابع سريع، أو يكافح لتذكر أسماء الأشياء الموجودة في المنزل.

تغيرات في الوعي

ويشير الدكتور ريتمان إلى أن العلامات المبكرة تشمل تغيرات في الإدراك والوعي، فالأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة والتفكير غالبًا ما يكونون أقل وعيًا بهذه التغيرات المبكرة من الأشخاص المحيطين بهم، أو يكون لديهم قدر أقل من الإدراك لكيفية تأثير هذه الأعراض على حياتهم اليومية.

فقدان التعاطف

هل أصبح أحد أفراد أسرتك المحب فجأة غير قادر على التفاعل مع حياتك وأصبح أقل تعاطفًا، قد تكون هذه علامة أخرى على أن الخرف بدأ يؤثر عليهم، وفي بعض أنواع الخرف، مثل الخرف الجبهي الصدغي، يمكن أن تكون التغييرات في السلوك مثل فقدان التعاطف وحس الفكاهة، أو الغضب، من العلامات المبكرة أيضًا.

عدم القدرة على بدء محادثة

قد يكون هناك الكثير من التوقفات، ومشاكل في العثور على الكلمة الصحيحة، أو تجميع الجمل معًا، ويعرف ذلك باسم فقدان القدرة على الكلام، وهي عبارة مرتبطة بوجود مشاكل في فهم الكلمات، والتحدث، والقراءة، والكتابة، ويمكن أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن مرض الزهايمر.