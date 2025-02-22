شكرا لقرائتكم خبر عن سيطر على سكر الدم.. 6 طرق للتحكم فى مقاومة الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

مقاومة الأنسولين تلك الحالة التي يعاني منها البعض وتعتبر مقدمة من مقدمات مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، تعد مؤشرًا ومقدمة أساسية للكشف عما إذا كان نسب السكر في الدم غير متزنة أم لا.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع eating well، فهناك طرق يمكن أن تتحكم من خلالها في مقاومة الأنسولين لديك، والتحكم في نسب السكر وتخفيضها تدريجيًا:

1. اتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن والتخلص من السمنة أحد أهم الخطوات التي تعزز من قدرة جسمك على التحكم في سكر الدم، فضلاً عن أن الوزن الزائد يعرقل حساسية الأنسولين. أما إنقاصه فيعزز منها، وبالتالي فإن إنقاص الوزن يحميك من مخاطر عدة، منها مخاطر السنة الخطيرة، فضلاً عن منع الإصابة بمرض السكر أو تأخيره. كما وجدت الأبحاث أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكر قد يتجنب أكثر من 85% منهم فرص الإصابة بالمرض بعد إنقاص أوزانهم.

2. تخلص من التوتر والقلق

القلق والتوتر عدو الإنسان وعدو صحة، ويساعد على زيادة سكر الدم ويزيد من مقاومة الأنسولين، لأن التعرض المزمن للتوتر يعمل على رفع هرمونات التوتر التي من بينها الكورتيزول، مما يضعف عملية الأيض والتمثيل الغذائي بشكل واضح، كما أن التوتر يؤثر على النوم، وبالتالي يصيب باضطرابات النوم، وكل هذه العوامل تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع مستوى سكر الدم، ويمكن مقاومة التوتر من خلال ممارسة تمارين التنفس وممارسة الرياضة، مثل المشي.

3. جودة النوم

لا بد من الاهتمام بالتمتع بجودة نوم جيدة والنوم أكثر من سبع ساعات في الليلة الواحدة لمقاومة مشكلات الأنسولين، وجودة النوم الجيدة تقلل من فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وينصح التقرير بالذهاب إلى الفراش مبكرًا، والاستيقاظ مبكرًا أيضًا لضبط دورة النوم.

4. النشاط البدني

كلما حركت جسمك واعتمدت النشاطات البدنية كنشاطات يومية لك، كانت ذلك وقودًا لك ضد ارتفاع سكر الدم وضد مقاومة الأنسولين، وممارسة الرياضة تجعل خلايا العضلات أكثر حساسية للأنسولين، وبالتالي تحد من مقاومته. وينصح التقرير بالالتزام بنشاط بدني يومي مثل المشي السريع أو السباحة أو الركض، أو على الأقل ممارسة تمارين المقاومة الصحية.

5. قلل الدهون في طعامك

الدهون داخل الطعام أحد أهم المخاطر الصحية التي تخلف الكثير من الأضرار، مثل قسمنا وارتفاع نسب السكر في الدم، فضلاً عن تراكم الدهون في العضلات والكبد، وبالتالي ينصح بتقليل الدهون المشبعة داخل الطعام بشكل واضح والابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون، مثل اللحوم الحمراء والمصنعة والمخبوزات والأطعمة المقلية والالبان كاملة الدسم والزبدة، وكل هذه الأطعمة ترفع من فرص الإصابة بارتفاع نسب الكوليسترول وأمراض القلب.

6. الخضراوات الصحية

كلما أدخلت الخضراوات الصحية في نظامك الغذائي، كلما كنت أكثر صحة وأكثر حساسية للأنسولين، فالخضراوات تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتحتوي أيضًا على المغذيات والفيتامينات الطبيعية، وكل هذه المغذيات تعمل على حساسية الأنسولين وتقلل من مقاومته.