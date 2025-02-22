شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفية.. إليك ما يؤدي إلى هذه الحالة الجلدية المناعية المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الصدفية، ومن بين المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الصدفية ناجمة عن سوء النظافة الشخصية، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن هذا المرض المناعي الذاتي، الناجم عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، لا يرتبط بمستويات النظافة، بحسب موقع تايمز ناو.

الصدفية هي حالة جلدية شائعة تسبب ظهور بقع متقشرة على الجلد، وعادة ما تكون على الركبتين وفروة الرأس والمرفقين والظهر.

تظهر هذه البقع باللون الأحمر على الجلد الفاتح وقد تظهر باللون البنفسجي أو الأرجواني على الجلد الداكن.

وبعيدًا عن الجوانب الجسدية للمرض، فإنه يؤثر أيضًا على الحياة اليومية لمن يعانون منه، بل ويواجه العديد منهم وصمة العار. لذا، وفقًا للخبراء، هناك حاجة إلى تبديد العديد من الأساطير المتعلقة به.

هل يؤدي قلة النظافة إلى الإصابة بالصدفية؟

الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بالصدفية هو أنها قد تكون ناجمة عن سوء النظافة الشخصية للشخص، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، هذا ليس صحيحًا. يقول الأطباء إن المصابين بالصدفية يعانون من:

يجب على مرضى الصدفية أن يكونوا حذرين بشأن العناية الذاتية لأن الجلد مؤلم ومتقشر ويحتاج إلى عناية مستمرة.

كما أن علاج الصدفية يحتاج إلى علاج عميق، والذي بالنسبة للبعض يستمر مرتين في اليوم، مع التعامل مع مناطق الجسم مثل فروة الرأس، لأنه إذا تركت، فسيصبح من الصعب جدًا التعامل معها بسرعة كبيرة.

ما هي أسباب الصدفية؟

وفقا للخبراء، يؤدي تفاقم الصدفية إلى ظهور الأعراض بسبب ملامسة محفز، والذي قد يكون مهيجًا أو مسببًا للحساسية، تختلف نوبات الصدفية من شخص لآخر. تشمل المحفزات الشائعة ما يلي:

الضغوط العاطفية

عدوى

إصابة جلدية مثل الجروح أو الخدوش

بعض الأدوية مثل الليثيوم وحاصرات بيتا

تغيرات في درجة حرارة الجسم بسبب الطقس

ويقول الأطباء أيضًا أن العوامل الوراثية تلعب دورًا كبيرًا في تطور مرض الصدفية، حيث يؤثر استعدادك الوراثي بشكل كبير على احتمال انتقال الحالة عبر العائلة.

كيف يتفاقم مرض الصدفية؟

إذا كنت تعاني من الصدفية، فإن جهازك المناعي ـ الذي يدمر الغزاة الأجانب للحفاظ على صحتك ومنعك من الإصابة بالأمراض ـ يعمل بجهد أكبر، فيخطئ بين الخلايا السليمة والغزاة الأجانب.

ونتيجة لهذا، فإنه يتسبب في حدوث التهاب أو تورم، وهو ما تراه على سطح الجلد على هيئة لويحات جلدية.

يقول الأطباء إن نمو خلايا الجلد الجديدة واستبدال خلايا الجلد القديمة يستغرق عادة ما يصل إلى 30 يومًا.

ويؤدي جهاز المناعة المفرط في نشاطه إلى تغيير الجدول الزمني لنمو خلايا الجلد الجديدة إلى ثلاثة أو أربعة أيام. وتؤدي سرعة استبدال الخلايا الجديدة بالخلايا القديمة إلى ظهور قشور وتساقط متكرر للجلد فوق اللويحات الجلدية.

هل هناك أي علاج الصدفية؟

على الرغم من عدم وجود علاج للصدفية، إلا أن هناك العديد من خيارات العلاج التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الصدفية. ومن بين هذه الخيارات:

كريمات الستيرويد

مرطبات

دواء يساعد على إبطاء إنتاج خلايا الجلد

الشامبو الطبي

كريمات الريتينويد

قد تكون الكريمات أو المراهم كافية لتحسين الطفح الجلدي في مناطق صغيرة من الجلد. إذا كان الطفح الجلدي يؤثر على مناطق أكبر، أو إذا كنت تعاني أيضًا من آلام المفاصل، فقد تحتاج إلى علاجات أخرى.

