شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر بلاش العصاير دى وأنت بتتفرج على ماتش القمة وخليك هادى والان مع تفاصيل الخبر

عشاق الساحرة المستديرة على موعد، في تمام السابعة من مساء اليوم، لمشاهدة لقاء القمة بين قطبى كرة القدم المصرية، الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهى النسخة الاستثنائية من البطولة بنظام المجموعتين لتلافي ظاهرة المؤجلات التي صاحبت الكرة المصرية منذ موسم كورونا.

ونظرا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها فريقى الأهلى والزمالك بين مشجعى كرة القدم المصرية، من المنتظر أن يكون اللقاء مفعم بالحماس والتشجيع الصادر من القلب، لكن أحيانا قد يتسبب الإنفعال الزائد لبعض المشجعين، خاصة في المباريات الكبرى لفريقهم المفضل، إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة على رأسهم مرضى الأمراض المزمنة.

ويعد مرضى السكر من الفئات المعرضة لحدوث مضاعفات بسبب الإنفعال الزائد، على رأسها نوبات السكر.

نصائح لمرضى السكر لتشجيع خالى من المضاعفات

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد اللطيف الجمال استشارى أمراض الباطنة والسكر بقصر العيني وعضو الجمعية المصرية لأمراض الباطنة، أنه على المشجع مريض السكر تجنب الإنفعال الزائد قدر المستطاع، وتذكر أن لعبة كرة القدم هي لعبة رياضية قائمة على المكسب والخسارة، ويوجد عدد من النصائح التي على مريض السكر إتباعها لمشاهدة لقاء القمة دون مضاعفات صحية، وهى:

- تجنب الانفعالات الزائدة اثناء المبارة أو عقبها بسبب النتيجة

- تناول الأدوية الخاصة به في موعدها

- عدم تناول الأطعمة أو المشروبات والعصائر التي بها كميات كبيرة من السكر، أثناء مشاهدة المباراة لتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم

- شرب كميات كافية من المياه أو المشروبات التي لا تحتوى على السكر

الانتباه لعلامات زيادة أو نقص السكر في الدم

وأشار الجمال إلى أن على مريض السكر الإنتباه إلى علامات نوبات السكر، بسبب ارتفاع أو إنفاض مستوى السكر في الدم، على رأسها الشعور بالدوار وتشوش أو صعوبة الرؤية، في حالة ارتفاع مستوى السكر بالدم، والشعور بالبرودة والرعشة وعدم قدرة على الحركة في حالة إنخفاضه، وذلك لتلافى المضاعفات.