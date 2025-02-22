شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة جديدة من جدرى القرود تثير القلق مع ارتفاع مخاطر العدوى فى أمريكا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

ينتشر نوع جديد من فيروس جدرى القرود تسمى Clade 1b، بسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن حالات في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، وحذر الباحثون من أن هذه السلالة أكثر عدوى وترتبط بخطر الإجهاض المرتفع، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Medicine، فإن سلالة جديدة من جدرى القرود تُعرف باسم clade 1b، تتصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم بسبب قدرتها العالية على العدوى واحتمالية خطر الإجهاض.

وقد تم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في كاميتوجا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، في سبتمبر 2023، وتطورت منذ ذلك الحين، مما يجعلها أكثر قابلية للانتقال بين البشر.

انتشار سريع عبر البلدان

لقد بدأ الأمر كفاشية محلية ثم امتد الآن إلى ما هو أبعد من أفريقيا. فقد حدد الباحثون ثلاثة سلالات فرعية من السلالة 1ب، وقد وصل أحدها بالفعل إلى مدن متعددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والدول المجاورة، وحتى الدول الدولية مثل السويد وتايلاند. وعلاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن حالات في الولايات المتحدة، مع اكتشاف أربع حالات إصابة منذ نوفمبر 2023.

أجرى علماء من ست دول مختلفة، بما في ذلك الدنمارك والمملكة المتحدة وإسبانيا، تحليلاً وراثياً للفيروس، وكشفوا عن نتائج مثيرة للقلق. فمن بين 670 عينة مريض تم فحصها، كان أكثر من ٥٢% من المصابين من النساء، وهو تحول عن حالات تفشي المرض السابقة التي أثرت في المقام الأول على الرجال.

الجدير بالذكر أن من بين 14 امرأة حامل مصابة، عانت ثماني من الإجهاض، مما أثار مخاوف بشأن تأثير الفيروس على صحة الأم.

كيف يختلف هذا البديل؟

وعلى النقيض من السلالات السابقة من جدرى القرود، والتي كانت تنتقل إلى حد كبير من خلال الاتصال بين الحيوانات والبشر، تكيفت السلالة 1ب لتنتشر بشكل أكثر كفاءة بين البشر.

وقال البروفيسور فرانك مولر أريستروب من المعهد الوطني للغذاء في جامعة دنمارك للتكنولوجيا: "نشهد انتشار هذا النوع من الفيروس بسرعة أكبر بين البشر، وهو تحول كبير. كما أن معدلات الإجهاض المرتفعة بين النساء الحوامل المصابات مثيرة للقلق بشكل خاص".

الأعراض التي يجب الانتباه لها

أعراض الجدري المائييمكن الخلط بينه وبين العدوى الفيروسية الأخرى، وبالتالي إليك الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها:

- حمى

- صداع

- تضخم الغدد الليمفاوية

- قشعريرة

- تعب

- آلام العضلات

- طفح جلدي أو آفات، غالبًا ما تبدأ على الوجه وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم

- تقرحات مؤلمة أو بثور تتحول لاحقًا إلى قشور

وينبغي للنساء الحوامل أن يكن حذرات بشكل خاص، حيث يرتبط المتحور الجديد بارتفاع خطر حدوث المضاعفات، بما في ذلك الإجهاض.

هل يجب علينا أن نشعر بالقلق؟

ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من أن هذا النوع الجديد من الفيروس مثير للقلق، إلا أنه من غير المتوقع أن يتسبب في تفشي واسع النطاق خارج مركزه في شرق إفريقيا. ومع ذلك، أكد الخبراء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك تجنب الاتصال الوثيق أو الجنسي في المناطق عالية الخطورة وتعزيز التعاون الدولي لتتبع الفيروس واحتوائه. ويحث مسؤولو الصحة العامة الأشخاص في المناطق المتضررة على البقاء على اطلاع، وممارسة النظافة الجيدة، وطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض.

ورغم أن خطر تفشي الفيروس على مستوى العالم لا يزال منخفضا في الوقت الحالي، فإن ظهور هذا المتحور الجديد يظهر الحاجة إلى اليقظة والحذر. ويواصل العلماء مراقبة انتشاره، وتعمل منظمات الصحة العامة على اتخاذ تدابير لاحتواء المرض.