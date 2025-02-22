شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك.. نصائح خاصة لمرضى القلب لتشجيع ممتع وقلب حديد والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة نارية مرتقبة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا، بين قطبى كرة القدم المصرية الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري 2024/2025، وهى النسخة الاستثنائية من البطولة بنظام المجموعتين لتلافي ظاهرة المؤجلات.

وتعتبر مباريات القمة من المباريات الكبرى لدى عشاق كرة القدم، والتي تشهد إهتماما واسعا ومتابعة حماسية من جانب مشجعى الفريقين، وعلى الرغم من المتعة التي تحققها كرة القدم لدى عشاقها، إلا أن الحماس والإنفعال الزائد خلال المباراة أو بسبب نتيجتها، قد تكون له عواقب صحية خطيرة للبعض، تحديدا مرضى القلب.

العلاقة بين مشاهدة مباريات كرة القدم والإصابة بالنوبات القلبية

ووفقا لمقالة نشرها موقع "Harvard health publishing"، يوجد إرتباطا كبيرا بين الإنفعال الزائد أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم وبين الإصابة بالنوبات القلبية، حيث أشارت دراسة أجريت عام 2022 إلى أن حالات الدخول إلى المستشفى بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية ارتفعت بنسبة 15% أثناء مباريات كأس العالم لكرة القدم أوبعدها مباشرة.

وبحسب موقع "Health & Discovery" التابع لجامعة أوهايو الأمريكية، أنه على الرغم من أن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مشاهدة المباريات ليس أمرا شائعا، لكنه محتمل الحدوث، وتحديدا لمرضى القلب والشرايين.

ويحدث ذلك بسبب أن الإنفعال الزائد أثناء التشجيع، يؤدى إلى تحفيز الجهاز العصبي إلى إطلاق الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهو ما يتسبب في خلل تدفق الدم بالشرايين، وبالتالي الإصابة بنوبة قلبية.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

يوجد عدد من الفئات التي لديها عوامل خطورة أكبر للإصابة بالنوبات القلبية بسبب الإنفعال الزائد أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وهم:

- مرضى القلب أو من سبق إصابتهم بنوبات قلبية أو الذبحة الصدرية.

- مرضى ارتفاع ارتفاع ضغط الدم.

- الأفراد الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

- المدخنين.

- مرضى السكر والكوليسترول

علامات الإصابة بنوبة قلبية

على كل شخص، تحديدا إن كان من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، الإنتباه إلى الأعراض التي قد تشير إلى حدوث النوبة، وطلب المساعدة الطبية فورا، وعلى رأسها:

- ألم أو انزعاج في الصدر

- ضيق في التنفس

- الدوخة أو الدوار أو الإغماء

- خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب

- العرق البارد، والغثيان، أو أعراض تشبه عسر الهضم

5 نصائح لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية بسبب "التشجيع"

وفيما يلى 5 نصائح لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مشاهدة المباريات، لمشاهدة ممتعة وتشجيع أمن، وهى:

- شرب المياه خلال فترات التوقف

من الضرورى شرب المياه بكمية كافية لترطيب الجسم، وتجنب الجفاف الذى يعد من أسباب الإصابة بالنوبات القلبية، لذلك يمكن شرب المياه مع كل فترة راحة يأخذها اللاعبية لهذا الغرض.

- التوقف عن اللعب في الملعب يعني التوقف عن التشجيع

مع كل توفق للعب، خذ أنفاسا عميقة لتهدئة إنفعالاتك والإستعداد لإستئناف المشاهدة

- تناول وجبات خفيفة صحية

تعد مشاهدة مباريات كرة القدم بمثابة حدث إحتفالى يتم مع الأصدقاء، وهو ما يعنى وجود أطعمة ومشروبات مختلفة، لذلك يجب تجنب المأكولات غير الصحية المليئة بالدهون، وتناول طعام صحى واحد.

- تحرك مع كل شوط

فترة الإستراحة بين الشوطين والأشواط الإضافية إن وجدت، تمثل جولة من المشى داخل الغرفة أو حول المكان الذى تشاهد فيه المباراة.

- استعد للنتيجة مهما كانت

يتمنى الجميع فوز فريقه المفضل، لكن يجب وضع إحتمالية الخسارة في ذهنك، لتجنب الإنفعال الزائد عقب نهاية المباراة.