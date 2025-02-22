موسم الحساسية.. نصائح للتغلب على الأعراض

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على الرغم أن فصل الربيع لم يصل بعد إلا أن الأشخاص المعرضين للحساسية سيواجهون وقتًا عصيبًا مع العطس المستمر والاحتقان وسيلان الأنف وأعراض مزعجة أخرى، في هذا التقرير نقدم بعض النصائح للسيطرة على أعراض الحساسية، بحسب موقع "تايمز ناو."

وفقًا للخبراء، فإن الحساسية هي رد فعل جسمك تجاه بروتين غريب إذا كنت تعاني من حساسية تجاه بروتين معين، فإن جهازك المناعي يتفاعل بشكل مبالغ فيه مع وجوده في جسمك.

وأكد الأطباء أنه على الرغم من أن موسم الصيف يمثل صراعًا للكثيرين، إلا أن الحساسية تبدأ الآن في وقت مبكر من شهر فبراير بسبب التغيير المبكر في الطقس.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في بدء مواسم حبوب لقاح الأشجار في وقت أبكر من المعتاد بمستويات أعلى، مما يجعل الأعراض أكثر حدة من المعتاد.

موسم الحساسية.. نصائح للتغلب على الأعراضحافظ على منزلك نظيفًا

ستكون هناك أيام تكون فيها أعداد حبوب اللقاح مرتفعة للغاية، لذا فإن أفضل الطرق لمنع العطس واحتقان الأنف والعينين الدامعتين هي الحفاظ على منزلك نظيفًا وإغلاق الأبواب والنوافذ.

ابق في الداخل، خاصة خلال فترة ما بعد الظهر والمساء عندما تكون مستويات حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها.

قم بتنظيف سجاد الأرضيات والسجاد يوميًا حيث تتراكم جزيئات حبوب اللقاح والغبار بسهولة. قم بتبريد منزلك باستخدام مكيف الهواء ولكن ابتعد عن أجهزة الترطيب.

قم بتحسين نظافتك الشخصية

يمكن أن تتراكم حبوب اللقاح بسهولة في شعرك وحتى رموشك - مما يتسبب في عطاس لا نهاية له وعينيك دامعتين. لذلك، وفقًا للأطباء، من الأفضل الاستحمام قبل النوم لغسل أي مسببات.

كما يوصي الخبراء بتغيير ملاءات السرير والأغطية كل أسبوع وتنظيف أكياس الوسادات مرتين.

اعرف حساسيتك

من المهم جدًا معرفة أنواع الحساسية التي تعاني منها حتى لا تعاني منها على المدى الطويل.

يقول الخبراء إن فحص الدم البسيط أو اختبار الجلد في عيادة الطبيب يمكن أن يحدد ما أنت مصاب بالحساسية تجاهه.

يعد تحديد هذه المواد المسببة للحساسية أمرًا مهمًا لتطوير خطة علاج فعالة.

تناول الأدوية

من المهم متابعة الأدوية التي تحتاج إلى تناولها إذا كنت عرضة للحساسية. وفقًا للخبراء، تعد مضادات الهيستامين هي العلاج الأول وتساعد في علاج العطس وسيلان الأنف وحكة العينين.

إذا كنت تعاني من احتقان الأنف، فتأكد من استخدام بخاخات الكورتيكوستيرويد الأنفية التي تساعد بسهولة في تقليل الاحتقان جنبًا إلى جنب مع الشعور المزعج بالرشح.

هناك العديد من مزيلات الاحتقان والأدوية التي تخفف من انسداد الأنف وتوفر راحة سريعة من خلال تقليص الأوعية الدموية في الأنف؛ ومع ذلك، تأكد من استخدامها فقط بوصفة طبية من طبيبك.

العلاجات البديلة مثل العلاج بالضوء

وفقًا للأطباء، فإن العلاج بالضوء هو طريقة غير تقليدية إلى حد ما لإنهاء الحساسية، وهو يتضمن تسليط ضوء فوق بنفسجي عالي الكثافة في كل منخر باستخدام جهاز العلاج بالضوء يساعد ذلك في تغيير إطلاق الهيستامين من الخلايا في ممرات الأنف وتحسين ردود الفعل تجاه حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى مثل عث الغبار.

في حين يجد معظم الناس أنه مريح من أول أسبوعين، يجب عليك القيام بجلسات إضافية للحصول على راحة طويلة الأمد.

