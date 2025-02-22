صحة ورشاقة

خطة 6 أيام قبل الصيام.. لو مدمن شاي وقهوة نصائح قبل رمضان

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خطة 6 أيام قبل الصيام.. لو مدمن شاي وقهوة نصائح قبل رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسر

السبت، 22 فبراير 2025 10:00 ص

إليك خطة يومية قبل الصيام لمدة اسبوع  لتقليل شرب الشاي والقهوة قبل رمضان، بحيث يتكيف جسمك تدريجيًا ولا تعاني من الصداع أو التعب أثناء الصيام، ويقدمها استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة الدكتور محمد حلمي.

- من اليوم الأول

إذا كنت تشرب 4 أكواب قهوة/شاي يوميًا، اجعلها 3 أكواب فقط.
اشرب كوب ماء إضافي لكل كوب كافيين تقلله.
حاول النوم مبكرًا لتعويض قلة الكافيين.

- اليوم الثاني

قلل الكمية إلى كوبين فقط يوميًا (صباحًا وبعد الظهر).
استبدل كوبًا واحدًا بمشروب عشبي (نعناع، زنجبيل، كركديه) أو قهوة منزوعة الكافيين.
تناول وجبات متوازنة غنية بالفيتامينات لتجنب الشعور بالإرهاق.

- اليوم الثالث

اكتفِ بكوب واحد فقط صباحًا، ويمكنك شرب شاي أخضر بديلًا بعد الظهر.
مارس خفيفة (مثل المشي) لتحفيز طاقتك دون الحاجة للكافيين.

ـ اليوم الرابع

اجعل كوب القهوة / الشاي الوحيد في الصباح الباكر لتدريب جسمك على الصيام.
تناول أطعمة غنية بالطاقة مثل المكسرات، التمر، والزبادي، بدلًا من الاعتماد على الكافيين.

- اليوم الخامس

اشرب القهوة كل يومين فقط بدلًا من يوميًا.
عند الرغبة في الكافيين، جرب القهوة منزوعة الكافيين أو شاي الأعشاب.
حرص على النوم 7-8 ساعات ليلاً لمنع الشعور بالتعب.

- اليوم السادس

تجنب القهوة تمامًا اليوم حتى يعتاد جسمك على الصيام دونها.
اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك قبل رمضان.

بعد اتباع هذه الخطة، ستلاحظ أن الصيام سيكون أسهل، ولن تعاني من أعراض انسحاب الكافيين مثل الصداع أو التعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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