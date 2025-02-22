كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:51 صباحاً - يُعتبر يوم التأسيس السعودي من المناسبات الوطنية الهامة، التي يجب أن نحتفل بها على كافة صعد الوطن سواء من البيت أو المدرسة، وفي كل مكان، فهذا اليوم الذي يعتبر مناسبة وطنية تهدف لاستذكار تاريخ هام وهو ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى.

في ذكرى هذه المناسبة العظيمة يجب أن نحرص على أن يحتفل الصغار قبل الكبار بها، ويستشعروا قيمة هذا اليوم، ومن خلال عدة أفكار يمكن تنفيذها مثل أن يتم تصميم بعض الهدايا والتوزيعات للأطفال مع الأم؛ حيث إن الأطفال هم جيل المستقبل، ويجب أن تخصص لهم مظاهر للاحتفال بهذا اليوم، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" بمدربة الفنون الجميلة الأستاذة علياء يوسف وفي حديث خاص؛ حيث أشارت إلى أفكار لتوزيعات وهدايا مميزة أعديها مع أطفالك في ذكرى يوم التأسيس من أجل إدخال الفرحة والبهجة على الأحبة في هذا اليوم مثل علبة للأقلام وتوزيعات من تمور المملكة وغيرها في الآتي.

نصائح هامة عند إعداد توزيعات ليوم التأسيس مع طفلك

ابحثي عن أفكار للهدايا التي تتناسب مع عاداتنا العربية والإسلامية، واحرصي على أن تكون مرحة، تبعث في الطفل الأمل والسعادة.

اختاري لتصميم التوزيعات والهدايا بعض الأدوات من البيئة ومن مخلفات منزلية بسيطة بحيث لا تكون مكلفة للميزانية الأسرية ولا باهظة الثمن بحيث يستلزم شراء بعضها.

حاولي عند لصق الأغلفة استخدام مواد لاصقة بحيث تكون صديقة للبيئة وغير ضارة بصحة الأطفال.

اختاري ليديْ طفلك الصغير الذي سوف يستخدم المقص مقصاً مناسباً لعمر الأطفال؛ وحيث يمكن أن تطلبيه من المكتبة، ويفضل أن تمسكي بالمقص بنفسك جيداً ولا تتركيه بين أيدي الأطفال دون مراقبة.

علِّمي أطفالك ومنذ صغرهم أهمية الحرص على نظافة المكان والترتيب واتباع النظام في كل عمل منزلي أو مدرسي يقومون به؛ لكي لا تشيع الفوضى حولك وتبذلي جهداً كبيراً في التنظيف، كما أنك يجب أن تكوني قدوة لطفلك قبل أن تتساءلي كيف أعلِّم أطفالي النظام؟ لأن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد حين يفعل مثل الكبار ويتصرف مثلهم.

أفكار لهدايا وتوزيعات بمناسبة يوم التأسيس

علب للأقلام

علبة أقلام

صممي مع طفلك علباً للأقلام مرسوماً عليها علم المملكة العربية السعودية؛ بحيث يمكن أن تقومي برسم العلم على جوانب العلبة أو الحافظة في حال كانت مصنوعة من البلاستيك أو الجلد أو القماش، ثم قومي بجمع الحافظات في صندوق صغير؛ لكي يتم توزيعها على زملاء طفلك في المدرسة في ذلك اليوم.

توزيعات من تمر المملكة

نفذي فكرة جميلة ترتبط بالتراث السعودي؛ حيث يمكن أن تعدي مع أطفالك توزيعات تحتوي على تمر المملكة العربية السعودية في ذكرى يوم التأسيس؛ وذلك لكي يشعر الأطفال بقيمة وخير هذا الوطن.

قومي بتجميع كمية من حبات التمر الشهية والسليمة ذات الشكل الموحد، ثم ضعي عدداً منها في علب جميلة مزينة بشرائط ثم اسمحي لطفلك بأن يقدمها بنفسه للضيوف، أو يمكن توزيعها في مكان عام من تلك الأماكن التي تقام بها الاحتفالات بهذه المناسبة خارج البيت.

تصميم فراشة طائرة

صممي مع أطفالك فراشة بحيث يمكن الرسم على جناحيها شعار يوم التأسيس.

علقي بمساعدة أطفالك على جناحي الفراشة بعد أن تجف الرسوم ، علبة صغيرة بها حلوى ملونة ؛ بحيث تكون جميلة ولافتة حين تتناثر عند فتحها وتملأ المكان فرحة وبهجة.

طباعة شعار التأسيس

قومي بطباعة شعار يوم التأسيس ، وغلفي به بعض العلب الجاهزة الصغيرة. يمكن إعداد علب كرتونية في البيت، وغلفيها بالشعار المرفق حسب أبعاد كل زاوية بحيث تعطي شكلاً جميلاً ومعبراً. يمكن أن توضع بداخلها قطعٌ من الحلوى أو الشوكولاتة.

عرّفي طفلك رموز شعار يوم التأسيس.

تصميم علب حلوى

فكري في تصميم علب للحلوى المحببة للصغار؛ بحيث تكون ملفوفة بقماش عليه شعاريوم التأسيس، وهذه فكرة جميلة يمكن توزيعها على الأطفال في ذكرى يوم التأسيس خاصة في حال كان لديك مناسبة جميلة .

الرسم على الأكواب البلاستيكية

استعيني بأكواب بلاستيكية وقومي برسم شعار يوم الـتأسيس علىيها ، كما يمكن أن تكتبي أسماء الأطفال مع شعارات وطنية محببة؛ بحيث تصبح هذه الأكواب ذكرى لدى الأطفال بهذه المناسبة.

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