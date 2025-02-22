بالإضافة إلى منحه الحب والحنان: فوائد كثيرة لتدليك يدي مولودك الصغيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 10:21 صباحاً - ما أن يصل المولود الذي طال انتظاره إلى الحياة حتى تتلقفه يدا الأم وأحضانها وقبلهم قلبها، ولأنها تكون فرحةً بالمولود الجديد فهي لا تتوقف عن تحسسه ولمسه مما يمنحها الشعور بالحب والاطمئنان عليه، ولأن مشاعر الأمومة لا يمكن أن تُوصف فالأم تمنحها دون مقابل لطفلها فهي يمكن أن تقدم له فوائد جمة حين تقوم بتدليكه وتحسسه وهي لا تعرف ولكنها تكون في هذه اللحظات تعبر عن مشاعرها نحوه.

اكتشف العلماء أن الأم لو قامت بتدليك باطن كف مولودها الصغيرة فسوف يحصل على الكثير من الفوائد الصحية والنفسية، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد يحيى حيث أشار إلى فوائد كثيرة لتدليك يد مولودك الصغيرة بالإضافة لمنحه الحب والحنان مثل تعزيز نمو عضلاته وعظامه ومساعدته على النوم وغيرها في الآتي:

تعزيز الرابطة العاطفية بين المولود والأم

أم تمسك كف مولودها

اهتمي بتدليك كف مولودك الصغير بشكل يومي وأكثر من مرة، حيث إن طريقة إمساك الأم بكف الصغير فيما تهمس له بصوت حنون كلمات الحب والفرحة بقدومه تعمل على تعزيز رابطة سوف تستمر إلى الأبد بينهما، حتى عندما يكبر الطفل تظل الأم هي المعلمة الأولى وبوصلة الإنسان، ولذلك فيجب أن تهتم الأم بتدليك باطن كف الصغير والضغط على عدة مناطق متفرقة فيها.

لاحظي أن العلماء قد توصلوا إلى أن يد الإنسان ترسل عند الضغط عليها إشارات مهمة للمخ، حيث يمكن إرسال رسائل إلى مخ الكفيف مثلاً ليستطيع أن يفهمها، والرضيع يفهم عن طريق الضغط على باطن كفه وفي سن صغيرة مشاعر أمه ويبادلها تلك المشاعر دون كلام، فيسكت حين تقترب منه بعد أن كان يبكي، ومن هنا تكمن أهمية التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة حتى لو كان نائماً ونظرت إليه الأم فهو يشعر بها وتتعزز رابطته معها.

التخفيف من الشعور بالانتفاخ والتخلص من الإمساك

استخدمي طريقة تدليك باطن كف المولود لكي تساعديه على التخلص من المغص، حيث إن علاج المغص عند الرضع في الأشهر الأولى يكون صعباً، بحيث لا يمكن تقديم الأدوية له، وفيما لا يكون جهازه الهضمي قد بدأ العمل بكفاءة فيمكنك استخدم بعض الحيل التي تساعد على تقليل شعوره بالمغص والانتفاخ والذي يزيد من شعوره بالألم.

اعلمي أن إصابة المولود بالإمساك تعد حالة شائعة ولكنها مزعجة وبسبب بطء حركة أمعاء الصغير وطبيعة حليب الأم فهو قد يعاني من صعوبة الإخراج لعدة أيام، ولذلك يفيد تدليك باطن كفه والضغط على نقاط متفرقة فيها برفق في علاج الإمساك وتقليل حدوثه بشكل فعال ومنح المولود نوماً هادئاً دون آلام في البطن.

تقليل بكاء المولود وتقليل التوتر لديه

أم تداعب صغيرها

توقعي أن يقل بكاء طفلك المولود، بل إنه سوف يبدأ لديه انحدار في مستوى التوتر في حال قمت بتدليك كفه الصغيرة، حيث من الممكن للأم أن تلاحظ توتر مولودها حين يستمر البكاء ويمكن للأم أن تتوقع أن تنتقل عصبية الطفل إليها، بل تنتقل لبقية أفراد الأسرة مما يشيع أجواء مشخونة بالتوتر بسبب ضجيج بكاء الصغير خاصة مع ساعات الليل.

قومي بتدليك كف المولود ويمكن مسح رأسه في نفس الوقت، حيث تسهم هذه الطريقة في تقليل البكاء بل وتعد أفضل الطرق لتهدئة بكاء حديثي الولادة دون أن تتكلف مجهوداً، بل إنها تسهم في تحسين الحالة المزاجية للأم أيضاً حين تمسك باطن كف الصغير وتبدأ في مداعبته والهمس والغناء له.

تحسين جودة نوم المولود

لاحظي أن قيامك بتدليك كف مولودك من الداخل تسهم بدور كبير في تحسين جودة نوم طفلك، وفي أشهر المولود الأولى تبدئين في العادة من المعاناة من بكاء الرضيع الشديد من دون سبب.. وطرق لتفسيره خاصة أنه قد يستيقظ فجأة من النوم لكي يبكي، وحين تحاول الأم إرضاعه فهو يرضع لدقائق ثم يعاود البكاء، وقد يغفو ويستيقظ بمعنى أنه لا يدخل في حالة من النوم العميق ويعاني مما يعرف بالنوم النشط.

قومي بتدليك باطن كف الصغير واهتمي بأن تفعلي ذلك لبقية مناطق جسمه قبل النوم لكي تساعدي عضلاته على الاسترخاء، حيث تكون عضلاته مشدودة بسبب البكاء، ولأنك تكونين أماً حديثة العهد بالأمومة ولم تتعرفي بعد على أسباب بكاء الرضيع مثل حاجته إلى النوم فيظل بحاجة لأن ينام مع محاولاتك لإرضاعه وتغيير حفاضه عدة مرات.

تعزز نمو عضلات وعظام الطفل

توقعي أن يسهم تدليك يد المولود في تعزيز نمو عضلاته وعظامه، حيث إن طريقة إمساك الأم بكف الصغير تسهم في أن تعمل على تقوية عضلاته بطريقة سهلة وبسيطة، وإذا كان لا بد أن تقومي بمعرفة كيفية تقوية عضلات الرضيع من خلال الأنشطة البسيطة فيجب أن تعرفي أن بعض هذه الأنشطة تشمل تدليك كفه، وخاصة باطن الكف مما يعزز من صحة عضلاته وعظامه أيضاً.

ابدئي بتدليك كف يد المولود اليمنى ثم اليسرى وقومي بعد ذلك بتدليك مناطق أخرى من ساقيه مثل عظمتي الساق، حيث تسهم هذه الطريقة في سرعة نمو عظام الساقين وزيادة طول الرضيع بطريقة طبيعية، كما أن التدليك يكشف عن عيوب خفية قد تكون في الجهاز الهيكلي للمولود ويمكن للأم اكتشافها.

فوائد أخرى لتدليك جسم الطفل عامة

تدليك جسم الطفل

قومي بتدليك جسم طفلك المولود خاصة بزيت الزيتون البكر، وذلك بعد ولادته حيث تسهم هذه الطريقة في تقوية عظام الطفل بشكل كبير بسبب الفوائد الجمة لزيت الزيتون، ويمكن أن ترطبي يديك بالقليل من الزيت الدافئ وتقومي بتدليك بطنه عكس عقارب الساعة مما يخلصه من الغازات بسرعة.

اهتمي بتدليك جسم الصغير لأن ذلك يسهم في تعزيز جهازه التنفسي، ويسهم في تحسين تنفسه خاصة للمواليد الذين يولدون قبل إتمام فترة الحمل الكاملة، ويسهم التدليك في هذه الحالة في زيادة قدرة المولود على القيام بعمليتي الشهيق والزفير بصورة فعالة.

دلكي جسم رضيعك خاصة في فصل الشتاء، حيث يسهم ذلك في منحه الشعور بالدفء في الأجواء الباردة ويدخله التدليك والشعور بالدفء في النوم العميق بسرعة مما يعزز نموه، حيث يزيد نشاط هرمون النمو خلال نمو الأطفال بصورة كبيرة، ولذلك يفضل النوم الليلي المنتظم عن نوم النهار لهم.

اعلمي أن تدليك الطفل المبتسر خصوصاً يسهم في زيادة وزنه، حيث بينت الأبحاث العلمية أن الأطفال المبتسرين الذين خضعوا للتدليك اليومي قد زاد وزنهم بنسبة 47%، وذلك لأن التدليك يسهم في زيادة نشاط حركة المعدة لديهم، وبالتالي يعزز من امتصاص العناصر الغذائية بصورة أكثر كفاءة فيزداد وزن المولود بشكل ملحوظ.

توقعي أن مناعة طفلك سوف تتعزز بشكل فعال، حيث إن التدليك يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء في دمه والتي تساعد في محاربة الإصابة بالالتهابات، ويمكن لبعض تمارين التدليك أن تحفز الغدد الليمفاوية في جسمه للقيام بعملية التخلص من السموم بصورة فعالة.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.