شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب تناول هذه الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب الحفاظ على نمط حياة صحي إعطاء الأولوية للتغذية السليمة، وفي حين أن تناول الأطعمة والمشروبات المغذية يمكن أن يحسن بشكل كبير من الصحة العامة، فمن الأهمية بمكان أن ننتبه إلى عاداتنا الغذائية.

وفقا لموقع " news 18"، تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة يمكن أن يجهد الجهاز الهضمي ويؤدي إلى مضاعفات، ويجب على الأفراد المعرضين للغازات والحموضة أن يكونوا حذرين بشكل خاص بشأن اختياراتهم الغذائية على معدة فارغة لمنع تفاقم هذه المشكلات.

لا تتناول أطعمة حمضية على معدة فارغة

وفقًا للتقرير، يُنصح بتجنب تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت أو الليمون على معدة فارغة، وخاصة في الصباح، يمكن أن يؤدي التركيز العالي للمركبات الحمضية في هذه الفواكه إلى الحموضة أو الشعور بالحرقان في المعدة، كما يمكن أن يؤدي تناول الفواكه الحمضية على معدة فارغة، عندما

تكون مستويات الحموضة مرتفعة بالفعل، إلى زيادة الحموضة، مما قد يؤدي إلى آلام في المعدة والغازات وعسر الهضم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحمضيات أن تهيج بطانة المعدة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض المعدة على المدى الطويل.

تجنب مشروبات الكافيين

في حين يستمتع العديد من الأشخاص بفنجان من القهوة في الصباح الباكر، فإن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة وربما يؤدي إلى إلحاق الضرر ببطانة المعدة. وحتى شرب الحليب على معدة فارغة قد يكون ضارًا لبعض الأفراد.

ومن الضروري أيضًا تجنب بدء اليوم بالمشروبات الباردة أو العصائر المعلبة أو الكحول على معدة فارغة، لأن ذلك قد يكون له آثار سلبية على الصحة.

تجنب الأطعمة المقلية والتوابل

وبالمثل، من الأفضل تجنب الأطعمة المقلية والحارة في وقت مبكر من اليوم لأنها يصعب هضمها وقد تسبب الشعور بالثقل، مما يؤدي إلى الغازات والحموضة، يجب على الأفراد الذين يعانون من مشاكل في المعدة أن يكونوا حذرين بشكل خاص بشأن تناول هذه الأطعمة.

لا تتناول الأطعمة السكرية أو الدهنية على معدة فارغة

يوصي خبراء الصحة بتجنب الأطعمة السكرية والدهنية مثل الكعك والمعجنات والكعك المحلى والحلويات على معدة فارغة، فهذه الأطعمة تقدم قيمة غذائية ضئيلة وقد تساهم في حدوث مشكلات صحية مختلفة.

قل لا للوجبات السريعة في وجبة الإفطار

يجب أيضًا تجنب الوجبات السريعة، مثل البيتزا والبرجر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات المصنعة، مما يجعل هضمها صعبًا، بالإضافة إلى ذلك، حتى تناول السلطات الباردة جدًا أو النيئة على معدة فارغة يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ.