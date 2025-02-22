شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب صحية لتناول الشوفان في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

الشوفان هو حبوب صحية غنية بالعناصر الغذائية ويعزز الشعور بالدفء والطاقة خاصة مع برودة الطقس في فصل الشتاء، لذلك يمكنك دمج الشوفان إلى نظامك الغذائي الشتوى لتحقيق أقصى فائدة، كما يوضح تقرير موقع "تايمز اوف انديا".

فيما يلى.. 6 أسباب تجعل الشوفان جزءًا من نظامك الغذائي في الشتاء:

يبقيك دافئًا ونشطًا

الشوفان مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة، التي تطلق الطاقة ببطء وتبقيك دافئًا طوال اليوم، إن تناول طبق من دقيق الشوفان يمنحك الدفء والنشاط اللازم في الصباح ويزود الجسم بالوقود للعمل بكفاءة.

يعزز المناعة

يتطلب فصل الشتاء تعزيز جهاز المناعة لدينا لمكافحة العدوى والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من العدوى الفيروسية، والشوفان طريقة رائعة لتحقيق ذلك، فهو يحتوي على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز الاستجابة المناعية عن طريق تنشيط الخلايا المقاومة للعدوى.

يدعم صحة القلب

الشوفان غني جدًا بالألياف القابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان، مما يساعد على تقليل مستويات LDL، حيث يقلل الاستهلاك المنتظم للشوفان من خطر الإصابة بمشكلات القلب، والتي تكون أكثر شيوعًا خلال الأشهر الباردة.

يساعد في الهضم الصحى

غالبًا ما تتأثر صحة الجهاز الهضمي في الشتاء مع برودة الطقس وقلة شرب الماء وتناول الوجبات الثقيلة، وتعمل الألياف الموجودة في الشوفان على تعزيز الهضم الصحي وتمنع مشاكل مثل الإمساك، مما يضمن الحفاظ على أمعائك صحية.

يساعد في إدارة الوزن

الشوفان منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة وزنهم خاصة في الشتاء مع زيادة الإفراط في تناول الأطعمة خاصة الثقيلة ويكون أغلبها غير صحى، حيث تجعلك الألياف تشعر بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة غير الصحية.

متعدد الاستخدامات وسهل التحضير

يمكن إضافة الشوفان بسهولة إلى قائمة الأطعمة في الشتاء، ويمكن إضافته في صنع البسكويت أو مزجه مع العصائر، ومهما كانت الوصفة يُقدم نفس القيمة الغذائية.