شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخطي وجبة الإفطار مضر؟.. الآثار السلبية على الجسم والعقل والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يُطلق على وجبة الإفطار "أهم وجبة في اليوم"، ومع ذلك، يتجاهلها الكثير منا بسبب انشغالنا في الصباح، أو قلة الشهية، أو ببساطة عدم إعطائها الأولوية.

ولكن ماذا يحدث لجسمك وعقلك عندما تفوت هذه الوجبة الحاسمة؟ لا يتعلق تخطي وجبة الإفطار بالشعور بالجوع فحسب، بل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على مستويات الطاقة لديك، والتمثيل الغذائي، وصفاء الذهن، من ضعف التركيز وزيادة الوزن إلى تقلبات المزاج والتعب، فإن التأثيرات بعيدة المدى.

الآثار السلبية لعدم تناول وجبة الإفطار

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعتمد دماغك على الجلوكوز، وهو مصدر أساسي للطاقة مشتق من الطعام، ليعمل بشكل فعال، من ضباب الدماغ وزيادة الوزن إلى تقلبات المزاج، فإن العواقب حقيقية، عندما تتخطى وجبة الإفطار، فإنك تحرم جسمك من الوقود الأساسي بعد صيام طوال الليل"، فيما يلي بعض الآثار السلبية الأخرى لتخطي وجبة الإفطار.

ضعف التركيز والانتباه

بدون وجبة الإفطار، لا يوجد طعام فوري "الجلوكوز"، يؤدي تناول وجبة الإفطار إلى إبطاء إمداد الدماغ بالطاقة، مما يؤدي إلى بطء ردود الفعل، وانخفاض الإنتاجية، وصعوبة التركيز طوال اليوم"، غالبًا ما يواجه الطلاب أو المهنيون الذين يتخطون وجبة الإفطار صعوبة في أداء المهام التي تتطلب صفاء ذهنيًا.

زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي

على عكس الاعتقاد السائد، فإن تخطي وجبة الإفطار لا يساعد في إنقاص الوزن، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية، ويحذر التقرير من ان تخطي وجبة الإفطار يسبب تقلبات في نسبة السكر في الدم، مما يجعلك تتوق إلى تناول أطعمة غير صحية.

وبمرور الوقت، تعزز هذه الدورة زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وحتى السمنة، كما يتباطأ التمثيل الغذائي لديك للحفاظ على الطاقة، مما يجعل حرق السعرات الحرارية أكثر صعوبة".

التعب وتقلبات المزاج ونقص التغذية

هل شعرت يومًا بالانزعاج أو الإرهاق في منتصف الصباح بعد تخطي وجبة الإفطار؟ ألقِ باللوم في ذلك على الحرمان من العناصر الغذائية، توفر وجبة الإفطار الفيتامينات الأساسية (مثل فيتامين ب12 والحديد) والمعادن التي تعمل على استقرار الطاقة والمزاج. "يؤدي نقص العناصر الغذائية الناتج عن تخطي الوجبات إلى التعب والانزعاج وتقلب المزاج.

لا يحصل جسمك على الوقود الذي يحتاجه، لذا تشعر بالإرهاق البدني وعدم الاستقرار العقلي"، كما أن انخفاض مستويات السكر في الدم يزيد من هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، مما يؤدي إلى تفاقم القلق أو الإحباط. بمرور الوقت، يمكن أن يساهم هذا في التعب المزمن وحتى الاكتئاب.

ماذا يجب أن تتضمن وجبة الإفطار الصحية؟

تؤكد خبيرة التغذية أن وجبة الإفطار لا تحتاج إلى أن تكون معقدة، بل يجب أن تكون متوازنة. وتوصي بما يلي لتضمينه في الوجبة الأولى من اليوم:

بروتين: بيضأو الزبادي اليوناني، أو الخيارات النباتية مثل العدس.

الألياف: الحبوب الكاملة (الشوفان، الكينوا) أو الفواكه مثل التفاح والموز.

الدهون الصحية: المكسرات، والبذور، أو الأفوكادو.

تناول خبز محمص بزبدة الفول السوداني مع الموز أو عجة الخضار يمكن أن يبقيك ممتلئًا ونشطًا لساعات، تجنب الحبوب أو المعجنات السكرية، التي تسبب انخفاضًا في الطاقة.