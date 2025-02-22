العيادات المتنقلة تقدّم خدماتها لزوار متنزه الأمير جلوي بنجران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / سياحة وترفيه / متنزه الأمير جلوي بنجران.. خدمات ومرافق ترفيهية جاذبة تعزز من جودة الحياة (واس)1445-02-30 هـ 9

تُقدّم عربة العيادات المتنقلة، خدماتها لزوار متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمنطقة نجران، اليوم وغدًا، من الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي ينفذها تجمّع نجران الصحي على مستوى المنطقة.

وأوضح تجمّع نجران الصحي، أن عربة العيادات تشمل العيادة العامة، وعيادة الأسنان، وقسمي الأشعة والمختبر، وقياس العلامات الحيوية، والنقل الطبي، مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة توفر كذلك مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية‏.

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