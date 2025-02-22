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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العيادات المتنقلة تقدّم خدماتها لزوار متنزه الأمير جلوي بنجران والان مع التفاصيل
تُقدّم عربة العيادات المتنقلة، خدماتها لزوار متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمنطقة نجران، اليوم وغدًا، من الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي ينفذها تجمّع نجران الصحي على مستوى المنطقة.
وأوضح تجمّع نجران الصحي، أن عربة العيادات تشمل العيادة العامة، وعيادة الأسنان، وقسمي الأشعة والمختبر، وقياس العلامات الحيوية، والنقل الطبي، مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة توفر كذلك مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية.
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