شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: الاكتئاب يزورك ليلا لهذه الأسباب.. وتقنيات للتحكم فيه والان مع تفاصيل الخبر

إذا كانت أفكارك السلبية تميل إلى التفاقم عند اقتراب ساعات الليل ونهاية اليوم، فانت لست وحدك، فقد أكدت دراسة جديدة حللت بيانات أكثر من 49 ألف شخص بالغ، أن الشعور بالسعادة نمطًا يوميًا، حيث يشعر الأشخاص بأفضل حالاتهم عند ساعات الصباح، ثم يبدأ الشعور بالاكتئاب والحزن في منتصف الليل ومع اقتراب نهاية اليوم.

قالت الطبيبة النفسية المعتمدة جاسم سوهني لمجلة هيلث الطبي: "أغلب من يتم علاجهم من الاكتئاب والقلق تزداد لديهم الأفكار السلبية خلال فترة الليل."

وأوضحت الدراسة أن هناك أسبابًا لانخفاض الحالة المزاجية في المساء، ومنها أنه لا يوجد ما يمكن أن يصرف الانتباه عن الإفراط في التفكير. ويقول الدكتور روستسلاف اجناتوف، وهو طبيب نفسي "عدم وجود أنشطة ليلية تبقيك مشغولاً تجعل المشاعر السلبية مضاعفة، مثل مشاعر الوحدة والحزن، فضلاً عن التغيرات الفسيولوجية التي تلعب دورًا في انقلاب المواد الكيميائية التي تشارك في الساعة الداخلية للجسم، وبالتالي قد يشعر البعض بتغيرات مزاجية."

تنخفض مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي يقلل من المشاعر السلبية، مع اقتراب الليل، وذلك نتيجة التغيرات في بنية الدماغ للأشخاص خاصة لمن هم أكثر عرضة لمستويات أعمق من المشاعر السلبية، كما تتغير هرمونات الكورتيزول والميلاتونين، والتي يرتفع في الصباح ويساعد على الشعور باليقظة والنشاط، وبحلول الليل تنخفض تلك المستويات.

يمكن لبعض الإيقاعات اليومية أن تقلل من هذه المشاعر السلبية ليلاً من خلال الاستيقاظ والنوم باكرًا، مما يعرف باسم النمط الزمني الذي يحسن من حالاتك المزاجية ويجعلك تذهب إلى السرير مبكرًا ليلاً قبل حلول الأفكار السلبية إليك، ويمكنك اتباع روتين ليلي يساعد على الاسترخاء بدلاً من التفكير في الأفكار السلبية.

إدارة الأفكار السلبية قبل النوم من خلال بعض التقنيات

- كتابه المذكرات للتخلص من الأفكار المقلقة ومنعها من التفاقم.

- يمكنك أن تقوم بتدوين مخاوفك وأفكارك كلها قبل النوم مع تنظيم مهامك اليومية.

طرق أخرى لتقليل الأفكار السلبية

- ابقى على اتصال مع الأشخاص الذين تحصل معهم على دعم اجتماعي.

- جد بعض الوقت مع حيوان أليف، على سبيل المثال، لتقليل الشعور بالوحدة.

- مارس الوعي الجسدي وتقنيات الاسترخاء لتحويل التركيز عن الأفكار السلبية.

- يمكن لممارسات التنفس أن تقلل من الشعور بالقلق وتهدئ الجهاز العصبي وتعزز الاسترخاء.