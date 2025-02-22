شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تغير لون الجلد.. منها بعض الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

تغير لون الجلد هي مشكلة تحدث عند بعض الأشخاص نتيجة مرض جلدى أو رد فعل لبعض الأدوية وغيرها من الأسباب التي قد تكون مرتطبة بفترة زمنية قصيرة، وبعضها قد يتغير فيها لون الجلد للأبد.

وفاق للموقع الطبي " webmd" نعرض فيما يلى أبزر الأسباب التي تسبب تغير لون الجلد.

البهاق

تتسبب هذه الحالة في فقدان بقع من الجلد للميلانين أو اللون، ويحدث ذلك عندما تموت الخلايا التي تصنع الميلانين أو تتوقف عن العمل، ويمكن أن يؤثر البهاق أيضًا على شعرك وداخل فمك، ولا يوجد علاج، ولكن هناك بعض العلاج التي قد تساعد مثل العلاج بالضوء والجراحة.

علاج السرطان

قد يحدث تغير لون الجلد بعد الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، وقد تلاحظ ذلك أيضًا بعد حدوث رد فعل تحسسي لحقنة أو أحد الآثار الجانبية لأدوية مسكنة للألم، وقد يبدو الجلد مصابًا بكدمات أو أحمر أو أغمق لونًا، وعادة ما تختفي هذه التغيرات بعد الانتهاء من العلاج.

حروق الشمس

إذا كنت قد قضيت وقتًا طويلاً في الشمس، فأنت تعلم مدى الألم الذي تسببه حروق الشمس، فيمكن أن تؤثر على أي جزء من الجلد العاري، بما في ذلك شحمة الأذن وفروة الرأس والشفتين، وقد يبدو الجلد ورديًا أو أحمر، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى تسريع الشيخوخة، يظهر هذا أحيانًا على شكل بقع داكنة.

الأكزيما

تسبب هذه المجموعة من حالات الجلد التهابًا يؤدي إلى ظهور بقع جافة وحكة على الجلد، تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكن قد يبدو لون بشرتك بنيًا أو أرجوانيًا أو رماديًا إذا كانت داكنة، يتحول لون البشرة الفاتحة إلى اللون الأحمر.

التهاب الجلد التماسي

يحدث هذا النوع من الإكزيما عندما تكون مصابًا بحساسية تجاه شيء ما أو عندما يهيج بشرتك، ومن الأمثلة على ذلك بعض أنواع الصابون أو منظفات الغسيل أو المكياج أو نبات اللبلاب السام، وسوف يحترق الجلد أو يشعر بوخز ويصبح أحمر اللون ومتورمًا. كما سيبدأ في التقشير.

الوردية

تسبب هذه الحالة الجلدية تغير لون الخدين أو الأنف أو الذقن أو الجبهة. وقد تبدو هذه المناطق أحيانًا باللون الوردي أو الأحمر، وتميل النساء والأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الوردية إلى الإصابة بهذه الحالة بشكل أكثر تكرارًا.

النخالية المبرقشة

تؤثر هذه العدوى الفطرية على تصبغ الجلد أو لونه الطبيعي، مما يتسبب في ظهور بقع فاتحة أو داكنة، ويحدث ذلك عندما ينمو فطر الملاسيزيا بشكل خارج عن السيطرة، ويمكن أن يتسبب تلف الجلد، إلى جانب الحرارة والرطوبة، في نمو الفطريات بشكل مفرط ويؤدي إلى الإصابة بالعدوى. ويمكن أن يحدث نفس الشيء مع المضادات الحيوية وضعف جهاز المناعة. وعادة ما تظهر هذه الحالة على الكتفين والرقبة والجذع. ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على وجهك.

رد الفعل تجاه الدواء

قد يؤدي استخدام بعض الأدوية والتعرض لأشعة الشمس إلى حدوث تفاعل جلدي يشبه إلى حد كبير حروق الشمس، وقد يحدث ذلك أيضًا عند استخدام كريم هيدروكورتيزون لفترة أطول من الموصى بها. تأكد من قراءة الملصق لمعرفة ما إذا كان يجب عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس.

الصدفية

يسبب هذا المرض المناعي الذاتي بقعًا متقشرة متغيرة اللون على أي جزء من الجسم، لكنه يؤثر بشكل رئيسي على الركبتين وفروة الرأس.