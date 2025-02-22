شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بهذا المشروب المنعش.. يحافظ على صحة قلبك ويمنحك بشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

إن بدء يومك بمشروب منعش يمكن أن يضفي نغمة إيجابية على يومك، وقد يكون ماء الصبار وبذور الشيا هو ما تحتاجه، حيث يجمع هذا المشروب الرائع بين فوائد الصبار وبذور الشيا، مما يوفر دفعة من الترطيب والعديد من الفوائد الصحية الأخرى، خاصة عند تناوله قبل وجبة الإفطار، حيث يمكن أن يضفي نغمة إيجابية على يومك، مما يجعله إضافة مثالية لروتينك الصباحي.

كيفية تحضير ماء الصبار وبذور الشيا .. اتبع الخطوات البسيطة التالية:

انقع 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من بذور الشيا في كوب من الماء طوال الليل، حيث تسمح هذه الخطوة للبذور بامتصاص الماء، وفي صباح اليوم التالي أضيفي ملعقة صغيرة من جل الصبار، مع بضع أوراق من النعناع، واخلطي هذه المكونات حتى تصبح ناعمة، وامزجى المكونات وقلّبيها جيدًا.

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول مشروب ماء الصبار مع بذور الشيا قبل وجبة الإفطار:

يعزز توهج البشرة

شرب ماء الصبار وبذور الشيا يمكن أن يعزز بشكل كبير من مظهر بشرتك، حيث أن هذا المزيج غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه، ويُعرف الصبار بقدرته على تقليل البقع وحب الشباب والتجاعيد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم إلى بشرة مشرقة ويساعد في مكافحة علامات الشيخوخة، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر صحة وحيوية.

يعزز الترطيب

الترطيب أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، وهذا المشروب مصدرًا ممتازًا للترطيب، حيث يمكن لبذور الشيا عند نقعها أن تمتص ما يصل إلى 12 ضعف وزنها في الماء مما يعني أن ماء بذور الشيا يحافظ على ترطيب جسمك بشكل فعال طوال اليوم، ويساعدك البقاء رطبًا في إزالة السموم من الجسم ويضمن عمل أعضاء جسمك بشكل مثالي.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يعزز محتوى الألياف العالي في بذور الشيا الهضم الصحي عن طريق تشجيع حركات الأمعاء المنتظمة، كما يعمل هذا المشروب كملين طبيعي، مما يساعد على طرد الفضلات من الجسم، ومحتوى الألياف في بذور الشيا مرتفع ويساعد في تعزيز الهضم، مما يجعل هذا المشروب مفيدًا لأولئك الذين يعانون من الإمساك أو عدم انتظام حركة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصبار في الهضم عن طريق تهدئة الجهاز الهضمي.

يساعد في إدارة الوزن

إذا كنت تتطلع إلى إدارة وزنك، فإن مشرب بذور الشيا مع الصبار يمكن أن يكون إضافة مفيدة لنظامك الغذائي، وتعمل الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا على إبطاء عملية الهضم، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا يخلق شعورًا بالامتلاء والشبع، مما قد يقلل من شهيتك، ويمكن أن يساعد عصير الصبار في إدارة الوزن عن طريق تحسين الهضم، حيث أن تناول هذا المشروب على معدة فارغة قد ينظم شهيتك ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويدعم عملية التمثيل الغذائي الصحي، وتساعد السكريات المتعددة الموجودة في الصبار أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء، وقد يساعدك دمج هذا المشروب في روتين الإفطار الخاص بك على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم.

تحسين صحة القلب

يلعب كلًا من الصبار وبذور الشيا دورًا مفيدًا في تعزيز صحة القلب، فقد وجد أن بذور الشيا تعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول، وهما عاملان مهمان في الحفاظ على صحة الجهاز القلبي الوعائي، واكتشف بحث في جامعة ولاية أوريجون أن تناول بذور الشيا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، ومن خلال دمج ماء الصبار وبذور الشيا في نمط حياتك، يمكنك المساعدة في تحسين صحة القلب مع الاستمتاع بنكهته المنعشة.