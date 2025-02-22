هل يمكن التحكم بنسبة السكر في الدم باتباع هذا النظام الغذائي؟

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قد يعتقد مرضى السكر أنه يجب تجنب تناول الكربوهيدرات من نظامهم الغذائي، ولكن وفقا للأطباء فلا يهدف روتين مرضى السكر إلى تجنب الكربوهيدرات تمامًا، بل تعديله وفقًا لنشاطك واحتياجاتك.

وفقا لموقع " indianexpress"، فأن الفكرة وراء دورة الكربوهيدرات هي أنه يتم التناوب بين الكربوهيدرات العالية والمنخفضة، حيث يحرق الجسم المزيد من الدهون للحصول على الطاقة في أيام الكربوهيدرات المنخفضة، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن عند دمجه مع ممارسة الرياضة

كيف يساعد نظام تدوير الكربوهيدرات في إدارة مرض السكر

يمكن أن يكون تناول الكربوهيدرات مفيدًا بعدة طرق، من خلال تنويع تناول الكربوهيدرات، يتعلم جسمك استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، مما يقلل من مقاومة الأنسولين، وهو السبب الرئيسي لمرض السكري من النوع 2.

تساعد أيام تناول الكربوهيدرات المنخفضة على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يمنع إفراز الأنسولين بشكل مفرط، وفي أيام تناول الكربوهيدرات بكثرة، إذا تم التخطيط لها بشكل صحيح، يتم استخدام الجلوكوز بكفاءة، مما يمنع مقاومة الأنسولين على المدى الطويل.

نظرًا لأن الدهون الزائدة تساهم في مقاومة الأنسولين، فإن دورة الكربوهيدرات تدعم فقدان الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات، وهو أمر بالغ الأهمية لعملية التمثيل الغذائي، وعلى عكس الأنظمة الغذائية الصارمة منخفضة الكربوهيدرات، فإن دورة الكربوهيدرات تمنع الجسم من إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل إدارة الوزن على المدى الطويل أسهل، التحكم في أيام الكربوهيدرات العالية يمكن أن يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعل من الأسهل الالتزام بخطة غذائية متوازنة.

كيف يمكنك اتباع دورة الكربوهيدرات لإدارة مرض السكر؟

بالنسبة للأفراد المصابين بمرض السكر من النوع الثاني أو ما قبل السكر، فإن النهج المنظم سيكون على النحو التالي:

الأيام منخفضة الكربوهيدرات:

ركزي على الخضروات الغنية بالألياف وغير النشوية والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية مثل البيض واللحوم والأسماك والمكسرات والبذور والأفوكادو.

أيام الكربوهيدرات المعتدلة:

تناول كميات محددة من الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه، ركز أكثر على البروتين والدهون الصحية.

الأيام التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات (إذا لزم الأمر): يجب التخطيط لهذه الأيام حول النشاط البدني لضمان استخدام الجلوكوز بشكل فعال، ركز على استهلاك الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.