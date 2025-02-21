شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الظهور الجديد لشيماء سيف.. كل ما يجب أن تعرفه عن عمليات التكميم؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد ظهور الفنانة شيماء سيف بمظهر جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فقدت الكثير من وزنها بعد إجرائها لعملية التكميم، عليك أن تتعرف على كل ما يخص هذه النوعية من العمليات، وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي.

ما هي عملية التكميم؟

عملية جراحية لعلاج السمنة تهدف إلى إنقاص الوزن وتستهدف فيها جزء من المعدة وتقليل حجمها، وتستهدف كلها أو جزءًا منها، وعملية التكميم تزيل حوالي 80% من المعدة، وتترك خلفها حجمًا أنبوبيًا على شكل الموزة، ويساعد تقليص المعدة على تقييد السعرات الحرارية وتقليل إشارات الجوع وفقدان الوزن الفعال لمن يعانون من السمنة.

هل عملية التكميم آمنه؟

تعد العملية من العمليات صاحبة المخاطر القليلة نسبيًا من مخاطر الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، ومعدلات المضاعفات أقل من نظيرتها من العمليات الأخرى، يتم إجراء عمليات التكميم بتقنيات جراحيه بسيطة أو قليله التوغل للتعافي الأسرع وتخفيف الألم.

هل ستحتاج الى اتباع نظام غذائي بعد عملية التكميم؟

يجب بعد إجراء عملية تكميم المعدة اتباع إجراءات وارشادات غذائية صارمة للتأكد من الشفاء التام للمعده. ويمكن بعد بضعة أشهر تناول نظام غذائي أكثر طبيعيه، ولابد من اختيار الأطعمة بشكل سليم وحكمه، ولابد من اختيار المغذيات التي تلبى احتياجات الطاقة والفيتامينات. وبعد فترة وجيزة من الجراحة، لابد من تناول فيتامينات معينة يصفها الطبيب.

الوقت الذي تستغرقه عملية التكميم

قد تستغرق حوالي من 60 إلى 90 دقيقة، وقد يرغب الطبيب في بقائك في المستشفى لمدة يوم إلى يومين للمساعدة على إدارة الألم وإدارة الغثيان وأي آثار مؤقتة أخرى.

فوائد عمليات التكميم

من فوائدها أنها تقدم فقدانًا ممتازًا للوزن، كما أنها لها فوائد للحماية من مخاطر السمنة الخطيرة في المستقبل.

أضرار عمليات التكميم

عمليات التكميم تنطوي، مثل أي عملية جراحية، على بعض المخاطر والمضاعفات، مثل:

- الارتجاع المعدي المريئي: فقد تزيد الحالة لمن يعانون من الارتجاع الحمضي بعد العملية، ويمكن علاج ذلك بالأدوية في الغالب.

- حصوات المرارة: في فقدان الوزن السريع قد يعمل على تكوين حصوات المرارة، ويؤدي ذلك إلى معالجة المزيد من الدهون من خلال الكبد، وبالتالي تظهر على شكل حصوات وتسبب الألم، مما قد يحتاج إلى إزالتها بعمليه جراحيه.

- النزيف.

- العدوى.

- ردود الفعل تجاه التخدير.

- تصرف في خط الدبابيس.

- يمكن أن يؤدي النسيج الندبي إلى ضيق في المعدة، مما يسبب الغثيان والقيء وصعوبة في تناول الطعام.

- نقص التغذية: حيث يصبح من الصعب الحصول على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويضيف الأطباء مكملات غذائية.

مده التعافي من عملية التكميم

يجب أن يمنح المريض نفسه حوالي شهر حتى يتوقع الشعور بالتحسن والوصول إلى كامل الطاقة التي كان يشعر بها من قبل. قد يشعر بالتعب والارهاق في الأسابيع الأولى ولن يتمكن من تحمل نظام غذائي إلا السوائل، ثم نظام غذائي أكثر طراوة ثم الأطعمة الصلبة.

كم من الوزن سوف تخسره من عمليه التكميم؟

يبلغ المتوسط فقدان يصل حد 25% إلى 30% في أول سنة إلى سنتين من الجراحة.