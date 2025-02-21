شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء القمة.. ما تخليش الـ3 بنط تجلطك.. نصائح طبية لاجتياز نتيجة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد عشاق الكرة المصرية، غدا السبت فى تمام السابعة مساءا، لمشاهدة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، والمقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري من موسم 2024 / 2025، وهى النسخة الاستثنائية من البطولة بنظام المجموعتين لتلافي ظاهرة المؤجلات التي صاحبت الكرة المصرية منذ موسم كورونا.

ولأن كرة القدم لعبة حماسية، فهى تشهد إرتباطا عاطفيا وثيقا بين الفريق ومشجعيه، خاصة قمة الأهلي والزمالك التي تحظي بقدر عال من المتابعة والصخب بين جماهير القطبين، وهو ما يظهر فى الحماس الشديد للمشجعين، سواء من خلال حضورهم المباراة على أرض الملعب أو مشاهدته على شاشة التلفزيون، وإنفعالاتهم الكبيرة خلال المباراة أو بسبب النتيجة، سواء بالتعادل أو بخسارة أحد الفريقين، خاصة إن كانت الخسارة كبيرة.

ورغم أن الرياضة بطبيعتها تقوم على تبادل المكسب والخسارة، إلا أن إنفعال المشجعين، تحديدا الأكثر إرتباطا عاطفيا بالفريق، قد يكون له عواقب صحية خطيرة، قد تصل أحيانا إلى الإصابة بجلطات الدم والأزمات القلبية.

العلاقة بين التشجيع والإصابة بالجلطات الدموية

وفقا لمقالة نشرها موقع "Medical x press" أن الإنفعال الزائد والمشاعر القوية، مثل التى يتعرض لها مشجعى الكرة فى المباريات الكبرى، من الممكن أن تؤثر على هرمونات الجسم والجهاز العصبي، تحديدا هرمون "الأدرينالين"، لأن إندفاعه قد يحفز عوامل التجلط وعوامل منع التجلط في نفس الوقت، مما ينعكس على تدفق الدم فى الأوعية الدموية، ويجعلها تعمل بشكل غير صحيح، وهو ما يتسبب فى تلك الحالة فى زيادة احتمالية تجلط الدم، وبالتالى الإصابة بالجلطات الدموية.

الأشخاص المعرضون للإصابة بالجلطات

وبحسب موقع "كليفلاند كلينك" يوجد عدد من العوامل التى تزيد إحتمالية الإصابة بالجلطات الدموية، على رأسها:

إرتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

الإصابة بتصلب الشرايين.

مرض السكر.

وجود تاريخ عائلى للإصابة بجلطات الدم.

الأشخاص فوق الـ60 عام.

العلاج الكيميائى.

السمنة.

التدخين.

الجلوس لفترة طويلة.

أعراض الإصابة بالجلطة

يوجد عدة أعراض التى من الممكن أن تشير إلى الإصابة بجلطة دموية، والتى يجب فى حالة الشعور بأى منها، خاصة فى حالة وجود أى من العوامل التى ترفع إحتمالية الإصابة بالجلطات، الذهاب إلى طبيب مختص لتوقيع الكشف الطبى فى أسرع وقت، ومن تلك الأعراض:

فى حالة الجلطة الرئوية

ألم حاد في الصدر والمناطق المحيطة به (الفك، الرقبة، الكتف، الظهر أو الذراع).

ألم عند التنفس.

صعوبة مفاجئة في التنفس أثناء النشاط أو الراحة.

فى حالة جلطة بالمخ:

ضعف أو صعوبة في التحكم في العضلات على جانب واحد من الجسم.

كلام غير واضح أو مشوه.

ترهل ملحوظ وعدم القدرة على التحكم في العضلات على جانب واحد من الوجه.

الارتباك أو الانزعاج أو أي تغيرات غير عادية في السلوك.

أعراض جلطة فى الذراع أو الساق:

بشرة تبدو أكثر احمرارًا أو أغمق من المناطق الأخرى.

شعور بالألم خاصة حول المنطقة المصابة.

تورم بسبب تراكم السوائل.

بشرة دافئة عند لمسها.

نصائح للتشجيع الأمن وتجنب خطر الجلطات الدموية

على المشجعين، خاصة من لديهم عوامل خطورة الإصابة بالجلطات، إتباع مجموعة من النصائح التى قد تساهم فى منع الإصابة والتشجيع بمتعة وأمان، مثل:

تجنب الإنفعال الزائد، وتذكر أن كرة القدم هى مجرد لعبة قائمة على المكسب والخسارة، لذلك خذ أنفاس عميقة عند الشعور بالتوتر الزائد لتهدئة نفسك.

تجنب تناول الوجبات الجاهزة أوالمحتوية على نسب عالية من الدهون والملح والسكر، أثناء مشاهدة المباراة.

تجنب التدخين، نظرا لأنه من عوامل زيادة التجلط فى الدم.

أشرب المياه بكمية كافية لترطيب الجسم.

تحرك بين الشوطين، وحاول عدم الجلوس فى مكانك طوال مدة المبارة.