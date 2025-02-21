شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشكلات صحية تسبب تنميل الساقين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تنميل الساقين مشكلة قد تزعج الكثيرين وعادة ما يعني وجود مشاكل صحية كامنة، فالجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى خدر ساقيك مؤقتًا، ولكن الخدر المستمر أو المتكرر قد يعني أن هناك خطأ ما، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 مشكلات صحية تسبب تنميل الساقين:

مرض السكر والاعتلال العصبي المحيطي

يتصدر مرض السكر قائمة الأسباب التي تسبب اعتلال الأعصاب الطرفية، وهو مرض يؤدي فيه ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تدمير الأعصاب، ويؤدي مرض السكر مع مرور الوقت إلى إتلاف إمدادات الدم ووظيفة الأعصاب، مما يتسبب في تنميل الساقين والقدمين، وأحيانًا الشعور بالألم فيهما، ولمنع اعتلال الأعصاب، يجب على مرضى السكر التحكم في نسبة السكر في الدم وعيش حياة صحية.

نقص الفيتامينات

يعتبر فيتامين ب12 عنصرًا أساسيًا للحفاظ على وظيفة الأعصاب، ونقص مستوياته قد تؤدي إلى تلف الأعصاب ويؤدي إلى تنميل الساقين، فعندما لا تتناول ما يكفي منه، فقد تشعر بوخز وضعف في العضلات ودوار، ويمكنك تجنب نقصه من خلال تناول نظام غذائي صحي أو مكملات غذائية إذا أوصى طبيبك بذلك.

التصلب المتعدد (MS)

التصلب المتعدد يستهدف الجهاز العصبي، وهو مرض مناعي ذاتي يدمر الغلاف الواقي المحيط بالألياف العصبية، وعندما تتعطل الرسائل العصبية، يشعر الأشخاص بالتنميل أو الخدر، وقد لا يتمكنون من تحريك أرجلهم، ولعلاج الأعراض وإبطاء سرعة تقدم التصلب المتعدد، يجب سرعة تشخيصه من جانب الأطباء وبدء العلاج.

مرض الشرايين الطرفية (PAD)

يحدث مرض الشرايين المحيطية عندما تصبح الشرايين مسدودة وتحد من وصول الدم إلى الأطراف، وقد يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى تنميل وضعف وتشنج في الساقين أثناء الحركة، ويمكن علاج مرض الشرايين الطرفية المحيطية عن طريق تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية، وفي بعض الأشخاص، قد يتطلب الأمر الخضوع لجراحة لتحسين إمدادات الدم.

عرق النسا والانزلاق الغضروفي

يحدث عرق النسا عندما يتسبب شيء ما في تهيج أو ضغط العصب الوركي، الذي يمتد من أسفل الظهر إلى الساقين، والسبب الأكثر شيوعًا لهذا هو انتفاخ أو انزلاق غضروفي في العمود الفقري، وقد يؤدي ضغط العصب إلى الشعور بالألم والخدر في إحدى الساقين أو كلتيهما، ويمكن للأدوية أن تعالج الأعراض، وكذلك العلاج الطبيعي أو في الحالات الشديدة، الجراحة.

السكتة الدماغية والنوبات الإقفارية العابرة (TIA)

يمكن أن يكون سبب التنميل أو الضعف في ساقيك هو السكتة الدماغية أو السكتة الدماغية الصغيرة (TIA) ويحدث هذا عندما لا يتلقى دماغك تدفقًا كافيًا من الدم، فإذا كنت تعاني من خدر في ساقيك وصعوبة في التحدث أو دوار أو تدلي الوجه، فانتقل إلى المستشفى على الفور، ويمكن أن يمنع العلاج الفوري حدوث مشكلات مستقبلية ويؤدي إلى تعافي أسرع.

لذلك لا تتجاهل خدر أو تنميل الساقين خاصة لو كان مستمرًا أو مصحوبًا بمشكلات أخرى، ومعرفة السبب ضروري لعلاجه ومنع حدوثه مرة أخرى.