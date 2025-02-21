شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان قرب.. وصفة لحمايتك من الجفاف في الصيام والان مع تفاصيل الخبر

ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل، يجب أن تعي احتياجاتك الغذائية لتلبية كمية الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك خلال نهار رمضان، فقد تكون معرضًا للجفاف أو ضعف الترطيب إذا لم تلتزم بنظام غذائي صحي وبالتركيز على أكلات ومشروبات معينة تحميك من ضعف الترطيب، الذي قد يسبب لك العطش والضعف العام والدوخة وغيرها.

أكد تقرير نشر في موقع herbland United States أنه يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والحرص أيضًا على شرب كميات من المياه في ساعات الإفطار، ونصح التقرير موضحًا أن البالغين يحتاجون إلى شرب من ثلاثة إلى أربعة لترات من المياه في اليوم، على أن يكون 40% من هذه الكمية من خلال الطعام والفاكهة والمشروبات بعيدًا عن المياه. وعلى الأقل عليك شرب لتر ونصف كامل من المياه موزعًا على ساعات الإفطار وحتى السحور. ولذلك عليك شرب حوالي كوبين أو ثلاثة من المياه كل ساعة منذ بدء ساعات الإفطار.

فيما يلى.. مجموعة من النصائح لحمايتك من الجفاف فى الصيام:

- لا تقع في هذا الخطأ الشائع وهو تناول وجبة خفيفة ثم النوم حتى موعد السحور، لأن هذا الأمر يحرمك من تناول المشروبات والفاكهة التي تمدك بالمياه مما يجعل حصتك في المياه قليلة لا تتجاوز وجبة السحور وتظل جائعاً في اليوم التالي، وذلك حتى لا تصاب بضعف الترطيب.

- تجنب تناول الطعام أثناء السحور قد يسبب مشاكل خطيرة منها الجفاف في اليوم التالي وكذلك انخفاض سكر الدم والشعور بالدوار وتشتت الانتباه.

- يجب تناول الخضروات الطازجة والجبن والبيض والطماطم والخيار ومنتجات الألبان في السحور وذلك لأنها أكلات مشبعة وتمدك بالترطيب اللازم.

- تناول كميات قليلة من الطعام وجبات كثيرة ما بين الإفطار والسحور مع توزيع شرب المياه وشرب المشروبات العشبية الصحية يحميك من ضعف الترطيب.

- حاول كسر صيامك بالحساء أو المياه أو عصير الفاكهة الطازج حتى تتمكن من ترطيب جسمك بعد يوم طويل من الصيام.

- إذا كنت تمارس الرياضة فعليك أن تلبي احتياجاتك اليومية من الطاقة والبروتين والمياه في وقت الإفطار.

- قلل من مدة التمرين إلى 30% مما كنت تمارسه قبل رمضان للوقاية من الجفاف.

- إذا كنت رياضيًا محترفًا فكر في استخدام المكملات الغذائية لتعزيز ترطيب جسمك وحصولك على نظام غذائي متوازن.