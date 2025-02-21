شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر بالقدمين تدل على مشكلات فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما نتجاهل التغيرات الدقيقة في أجسامنا ونعتبرها غير ضارة، ومع ذلك، في بعض الأحيان تكون هذه التغيرات مؤشرًا على بعض الأمراض الخطيرة، وإهمالها قد يؤدي إلى عواقب تهدد الحياة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن أمراض القلب تقتل ما يقرب من 19 مليون شخص كل عام، مما يجعل من المهم معرفة وفهم حتى الأعراض الأكثر بعدًا ودقة المرتبطة بهذا المرض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. بعض علامات أمراض القلب التي تظهر في القدمين:

التورم أو الوذمة

يمكن أن يكون التورم المستمر في القدمين والكاحلين علامة مبكرة على أمراض القلب، وعندما يفشل القلب في ضخ الدم بكفاءة، ويمكن أن تتراكم السوائل في الأطراف السفلية بسبب ضعف الدورة الدموية، وفى هذه الحالة، المعروفة باسم الوذمة، شائعة لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب، وإذا حدث التورم بشكل متكرر، وخاصة بدون سبب واضح مثل الإصابة، فمن الضروري طلب التقييم الطبي.

أقدام باردة ومتغيرة اللون

قد يظهر تغير في لون الساقين إلى الأزرق أو الأرجواني، المعروف باسم الزرقة، بسبب نقص إمداد الجسم بالأكسجين، وتشير هذه الأعراض إلى انسداد في الشرايين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية بسبب أمراض القلب إلى شعور القدمين بالبرودة بشكل غير عادي.

القروح والجروح

يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى إبطاء قدرة الجسم على التئام الجروح، وخاصة في القدمين وأصابع القدم، وإذا لاحظت وجود تقرحات تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء أو تظهر بدون أي إصابة واضحة، فقد يشير ذلك إلى مرض الشرايين الطرفية (PAD)، وهي حالة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب، وإذا تُركت دون علاج، فقد تؤدي أمراض الشرايين الطرفية إلى التهابات شديدة وحتى الغرغرينا.

الشعور بألم أثناء المشي

يعاني بعض الأشخاص من الألم أثناء المشي، ويُعرف هذا طبيًا باسم العرج المتقطع، وأبرز علاماته الشعور بالألم أو التشنج أو الانزعاج في القدمين والساقين أثناء المشي، والذي يختفي مع الراحة، ويحدث هذا بسبب الشرايين الضيقة أو المسدودة التي تحد من تدفق الدم إلى العضلات، وهو أحد الأعراض المميزة لمرض الشرايين المحيطية وعلامة تحذيرية مهمة لأمراض القلب الكامنة.

تغير لون أظافر القدمين

يمكن أن ترتبط الخطوط الحمراء أو الأرجوانية الصغيرة تحت أظافر القدمين، والمعروفة باسم النزيف الشظوي، وأحيانًا بالتهاب الشغاف البكتيري - وهو عدوى خطيرة تصيب بطانة القلب الداخلية، وفي حين أن الصدمة البسيطة لأصابع القدم يمكن أن تسبب هذه الأعراض أيضًا، فلا ينبغي تجاهل حدوثها المستمر.

خدر أو الوخز في القدمين

قد يشير الخدر أو الوخز المتكرر في القدمين إلى ضعف الدورة الدموية بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، وبينما تتسبب حالات مثل مرض السكر أيضًا في اعتلال الأعصاب، فإن مشاكل الدورة الدموية المرتبطة بأمراض القلب يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تلف الأعصاب وفقدان الإحساس.

فيما يلى.. الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة القلب

في حين أن مراقبة الأعراض هي بالتأكيد إجراء وقائي حاسم للحفاظ على صحة القلب، فإن اتباع نمط حياة صحي يلعب دورًا كبيرًا أيضًا، ويساعد النشاط البدني على تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب، ويعد المشي وركوب الدراجات والسباحة واليوجا خيارات ممتازة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة ومنع مشاكل القدم المرتبطة بمرض الشرايين المحيطية، ويمكن أن تزيد حالات مثل مرض السكر والسمنة وأمراض الكلى من خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بالقدم.

ويعد العلاج المناسب من خلال الأدوية وتغيير نمط الحياة والرعاية الطبية الروتينية أمرًا ضروريًا، ويمكن أن يساعد إعطاء الأولوية لصحة القلب من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام والرعاية الطبية المناسبة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والقدم.