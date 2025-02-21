شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء القمة سعادة وتوتر وسرعة ضربات قلب.. إزاى جسمك بيتأثر بالمباريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

كالعادة في مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة السوبر المصرى بين قطبى اللعبة، ومن الناحية الطبية، يجب أن تدرك ماذا يحدث في جسمك وعقلك عند مشاهدة مباريات كرة القدم خاصة إذا كنت هووسًا بها وكنت تشاهد فريقك المفضل، حيث هناك بعض التغييرات الكيميائية التي تحدث لك خاصة إذا كانت مباراة مهمة تقرر أو تحسم مصير فريقك في بطولة معينة، ووفقًا لموقع "Healthline" تعرف على أهم التغييرات التي يمكن أن تحدث لجسمك ودماغك عند مشاهدة مباراة كرة قدم.

الخلايا العصبية في المخ عند مشاهدة المباريات

عندما تشاهد مباراة لفريقك المفضل، تتفاعل بدرجة كبيرة لدرجة أنك تتخيل نفسك مكان أحد لاعبى الفريق، حيث تتفاعل ليس فقط بعقلك ولكن بجسمك أيضًا من خلال حركات غير إرادية، حيث توجد خلايا عصبية متخصصة في الدماغ تسمى "الخلايا العصبية المرآتية" تمكننا من وضع أنفسنا في مكان شخص آخر وتخيل ما يمر به في لحظة معينة.

ماذا يحدث عند خسارة فريقك المباراة؟

عندما يخسر فريقك، تنتج الدماغ هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسئول عن التوتر خاصة عندما تكون تحت الضغط النفسى أثناء مشاهدة المباراة، والأسوء من ذلك أن أدمغتنا قد تنتج كمية أقل من السيروتونين وهو أحد هرمونات السعادة ومن بين وظائفه أنه يساعد على تحفيز النوم، مما قد يؤدي إلى زيادة مشاعر الغضب والاكتئاب.

وفى المقابل، عندما يفوز فريقك أو يلعب بشكل جيد ويحقق نتيجة مرضية لك، يبدأ عقلك في إطلاق ما يسمى بهرمون الدوبامين، الذى يساعدك على الشعور بالسعادة.

ماذا تقول الدراسات؟

أظهرت بعض الدراسات أن عشاق مشاهدة المباريات يشعروا بقلق شديد خاصة قبل مشاهدة مباراة كبيرة لفريقهم تمامًا مثل اللاعبين أنفسهم، وقد تظهر أعراض القلق مثل الشعور بألم في المعدة، والعرق الشديد، بجانب الضغط النفسى، وسرعة ضربات القلب، وغيرها من الأعراض، لذلك من المهم محاولة السيطرة على تلك المشاعر بحيث تكون طبيعية ولا تزيد عن حدها حتى لا تلحق أضرارًا لجسمك وصحتك النفسية.

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