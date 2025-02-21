شكرا لقرائتكم خبر عن موجة برد جديدة.. نصائح لتقوية مناعتك وحمايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

تحذيرات كثيرة من انخفاض شديد في درجات الحرارة تشهدها البلاد، ولذا يجب الاهتمام بتعزيز المناعة لدينا لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، وقد أكد التقرير المنشور عبر موقع everydayhealth، لتقوية المناعة أثناء انخفاض درجات الحرارة، من المهم التركيز على التغذية الجيدة، والنشاط البدني، ونمط الحياة الصحي.

-التغذية الصحية

1. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال، الليمون، الفراولة، الكيوي، والفلفل الحلو فيتامين C يعزز مناعة الجسم.

2. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D: مثل الأسماك الدهنية (السلمون، السردين)، منتجات الألبان المدعمة، والبيض، وفي الشتاء، يقل التعرض للشمس مما قد يقلل مستويات فيتامين D.

3. تناول الثوم والبصل: لما لهما من خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

4. العسل: يحتوي على مضادات الأكسدة ويمكن إضافته إلى المشروبات الدافئة.

5. تناول الأطعمة الغنية بالزنك: مثل المكسرات، البذور، اللحوم الحمراء، والبقوليات الزنك يدعم جهاز المناعة.

6. تناول الحساء الدافئ: مثل شوربة الدجاج بالخضروات، فهو مغذٍ ودافئ ويساعد في الوقاية من نزلات البرد.

- المشروبات الدافئة

الشاي بالأعشاب: مثل الزنجبيل، النعناع، الكركم، والبابونج.

الحليب الذهبي: حليب دافئ مع الكركم والعسل، وهو مضاد للالتهابات.

حافظ على ترطيبك بتناول الكثير من الماء: حتى في الجو البارد يجب الحفاظ على رطوبة جسمك من خلال شرب الماء لتقوية المناعة.

- تقوية المناعة بالعادات الصحية

1. النوم الجيد: النوم لمدة 7-8 ساعات للكبار، وللأطفال حسب أعمارهم. النوم الجيد يعزز وظائف المناعة.

2. النشاط البدني: حتى في الداخل، يمكن ممارسة التمارين البسيطة لتحفيز الدورة الدموية.

3. تهوية المنزل: احرصي على تجديد الهواء في المنزل بشكل منتظم، حتى في البرد، لتقليل تراكم الجراثيم.

4. التعرض للشمس: عندما يكون ممكنًا، اجلسي في الشمس لفترات قصيرة للحصول على فيتامين D بشكل طبيعي.

- الوقاية من الأمراض

1. غسل اليدين باستمرار: للحد من انتقال الفيروسات والبكتيريا.

2. تجنب الأماكن المزدحمة: لتقليل التعرض للعدوى.

3. ارتداء الملابس الدافئة: لحماية الجسم من البرودة الشديدة التي قد تضعف المناعة.

وقدم التقرير ابرز واهم النصائح الطبية للأطفال وكبار السن، ومنها:

المكملات الغذائية: بعد استشارة الطبيب، يمكن إعطاؤهم فيتامينات أو مكملات غذائية لدعم المناعة.

التطعيمات: تأكدي من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وكافة التطعيمات الموصى بها.